Honor 50: depois da Huawei, o regresso à Google – o que esperar?

A Honor afastou-se da Huawei e está a seguir o seu próprio caminho. A empresa já veio a público dizer que queria crescer ao ponto de se tornar rival da sua “empresa mãe” e em resposta a algumas mensagens nas redes sociais, confirmou o que todos queriam saber. A próxima linha de smartphones Honor 50 virá equipada com serviços Google.

Além do modelo base, Honor 50, será lançada uma versão Pro e outra SE. Já são conhecidas algumas imagens do que se pode esperar em termos de design e também já se especulam várias especificações. Então, o que podemos esperar?

Será no próximo dia 16 de junho que a Honor vai apresentar os seus smartphones na era pós-Huawei. Isto significa essencialmente que, longe dos problemas que assolam a Huawei nos Estados Unidos, a empresa passa a poder recorrer novamente aos serviços da Google são essenciais no mundo Android.

Os novos smartphones enquadram-se na gama média e diferem em vários pormenores. Entretanto, depois de já terem sido divulgadas várias imagens do que podemos esperar em termos de design, têm sido também divulgadas várias especificações associadas a cada uma das versões.

Honor 50

O modelo que apelidamos como “base” virá equipado com o processador da Qualcomm Snapdragon 778G, com evidente suporte à ligação 5G. Algo que, aliás é transversal aos vários modelos.

Relativamente ao ecrã, é referido que terá tecnologia OLED com 6,57″ e resolução FullHD+. Neste ecrã haverá espaço para uma câmara de 32MP com abertura f/2.2.

As câmaras na traseira surgirão num módulo de certa forma irreverente contando com uma principal de 108 MP (f/1.9), uma ultra-grande angular de 8 MP e mais duas de 2 MP, macro e de profundidade.

A bateria é indicada como tendo capacidade de 4300 mAh com suporte para carregamento rápido a 66W. Quanto ao peso e tamanho terá 175g e 159,96 × 73,76 × 7,78 mm.

Honor 50 Pro

O modelo Pro contará com o mesmo processador Snapdragon 778G e no módulo de câmaras traseiras também parece que não existirão diferenças. No entanto, o ecrã será maior, com 6,72″, também AMOLED e FullHD+. A câmara frontal, além disso, terá dois sensores, um de 32 MP e outro de 12 MP.

Consequentemente, a bateria será também de maior capacidade. Temos assim indicação de que deverá ter 4000 mAh e um suporte para carregamento rápido a 100W, carregando na totalidade em 25 minutos. As medidas serão de 163,46 × 74,66 × 8,05, com 187 g.

Honor 50 SE

A versão SE do Honor 50 já virá equipada com um processador da Mediatek, em concreto o Dimensity 900. O ecrã terá tecnologia LCD de 6,78″ FullHD+.

A câmara frontal deverá ser de 16 MP e na traseira fala-se num sensor de 100 MP como principal com abertura f/1.9, uma ultra grande angular de 8 MP f/2.2 e uma macro f/2.4 de 2 MP.

A bateria será também 4.000 mAh, tal como o Pro, mas com suporte para carregamento rápido apenas de 66W. As dimensões apontadas são de 164,73 x 75,63 x 8 mm e pesará 191 g.

Quanto aos preços não há ainda nenhuma informação efetiva, mas estarão enquadrados na gama média.