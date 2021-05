Serviços Google estarão de volta aos smartphones da Honor?

A Honor, com a sua ligação direta à Huawei, viu-se obrigada também ela a abdicar dos serviços Google nos seus smartphones. Contudo, a separação ocorreu e as duas empresas seguem agora caminhos distintos. À medida de a Huawei se aproxima cada vez mais do lançamento de um sistema operativo próprio, que será lançado oficialmente já o próximo mês de junho, a Honor parece que quer regressar ao passado e voltar a oferecer novamente todos os recursos que a Google disponibiliza.

Num tweet, entretanto eliminado, a Honor Alemanha deixa pistas para uma surpresa que deverá acompanhar o processador da Qualcomm, que virá a equipar o novo Honor 50.

Honor 50 com serviços Google? “Sim, podemos confirmar isso”

A possibilidade da Honor voltar a oferecer smartphones equipados com os serviços Google era mais do que especulada. A separação da empresa com a Huawei veio abrir essa porta e a vontade em crescer no mercado obrigaria a uma mudança de estratégia.

O retomar de acordos empresariais com empresas norte-americanas não tardou e, assim, veremos o próximo smartphone da marca equipado já com um processador da Qualcomm. Foi a própria Honor que revelou que o Honor 50 virá equipado com um processador Snapdragon 778G, um dos SoC 5G mais recentes da empresa.

Nesta mesma publicação, é questionado se o smartphone trará serviços Google: Mit Google Diensten? (“Com os serviços do Google?”, em português).

A resposta da Honor não se fez tardar. A empresa, revelou que sim, que poderia confirmar isso, mas que isso teria que ser outra surpresa. Depois desta resposta, os comentários que se seguiram revelaram entusiasmo por parte dos fãs da marca. No entanto, a HonorDE acabou por remover a resposta. Talvez tenha falado cedo demais…

A Honor já revelou que quer ser uma concorrente a Huawei e conquista o mercado que até então sempre foi gerido pela empresa mãe. Os rumores apontam a chegada do Honor 50 já para o próximo mês de junho em três variantes: Honor 50, Honor 50 Pro e Honor 50 Pro Plus.