Quase metade dos leitores tem ou investe nalguma criptomoeda

As criptomoedas voltaram a valorizar significativamente, e mais do que nunca, desde o último ano até ao presente. Por esse motivo, aumentou também a quantidade de interessados em investir e minerar as moedas digitais e, consequentemente, houve um expressivo impacto no mercado de hardware, sobretudo no segmento das placas gráficas.

Desta forma, e por ser um tema pertinente, na nossa última questão semanal quisemos saber se os leitores têm ou investem nalguma criptomoeda. Vamos conhecer todos os resultados.

Tem ou investe nalguma criptomoeda?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 2.480 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se que as respostam se dividem. A maioria dos leitores, no entanto, com, 51% dos votos, refere que não tem nem investe nalguma criptomoeda (1.276 votos).

Por sua vez, 49% dos participantes respondeu que não tem nem investe em nenhuma moeda digital (1.204 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

As criptomoedas são, de facto, um, mercado aliciante, contando já com dezenas de diferentes moedas digitais. Claro que há umas mais populares e conhecidas do que outras, como é o caso do Bitcoin, Ethereum, Monero e Dogecoin.

Caso ainda não tenha iniciado neste mundo, e seja sua vontade, o melhor é primeiro informar-se para o fazer em segurança e não correr riscos desnecessários.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se tem ou se investe nalguma criptomoeda.

