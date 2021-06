Insólito! Microsoft vai lançar um mini frigorífico inspirado na Xbox Series X

Sabem aquelas surpresas que as marcas guardam para o final de determinada apresentação? Então, o que a Microsoft reservou para os utilizadores estava definitivamente fora da imaginação da maioria.

Durante o showcase da Xbox e Bethesda na E3, a empresa de Redmond presenteou o público com um teaser onde informa que está a preparar um mini frigorífico inspirado na Xbox Series X.

Microsoft revela um mini frigorífico da Xbox Series X

Foi no decorrer do showcase dedicado à Xbox e Bethesda no evento E3 que a Microsoft apresentou um curioso vídeo. E aquilo que se esperava ser um jogo exclusivo foi, na verdade, uma revelação inédita e completamente fora do leque de expetativas.

A empresa norte-americana surpreendeu ao desvendar que está, afinal, a preparar o lançamento de um mini frigorífico inspirado na sua consola Xbox Series X. Segundo as informações fornecidas, este novo e diferente equipamento da Xbox será lançado no final deste ano de 2021.

De acordo com o teaser, este será então o mini frigorífico mais potente do mundo. Para além disso é ainda indicado que o eletrodoméstico usa a arquitetura de arrefecimento de velocidade da Xbox.

Pelo vídeo é ainda possível verificar que se trata de um equipamento de pequenas dimensões, onde caberá pouco mais do que uma dezena de latas.

Veja o vídeo:

Mas a novidade pode não ter sido uma grande surpresa para alguns utilizadores mais atentos. Isto porque em março, o Twitter Marketing levou a cabo um concurso de marcas e a Xbox Games prometeu que, caso a ajudassem a ganhar, colocaria em produção mini frigoríficos Xbox Series X ainda neste ano. A marca ganhou o concurso com 50,5% dos votos e acabou por cumprir com a promessa feita.

Para já não há muitas mais informações sobre este produto. Nem se sabe se a Microsoft o vai oferecer juntamente com outro equipamento ou se será colocado à venda.