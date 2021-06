Com o lançamento do HarmonyOS, a Huawei colocou em marcha o seu plano para se libertar de todas as limitações e imposições que tinha no Android e noutros sistemas operativos. Esta é a alternativa da marca para o futuro, sem depender de ninguém que não de si própria.

Claro que agora que a mudança do Android para o HarmonyOS está a começar, muitas dúvidas parecem surgir. Uma delas é o que acontece aos dados do utilizador após migrar do Android para o HarmonyOS.

Foi no início do mês de junho que a Huawei revelou ao mundo o HarmonyOS 2.0. Esta versão surgiu já em equipamntos como o Watch 3 (Pro) ou o MatePad 11. Agora que está lançada esta versão, é esperada para breve em muitos mais dispositivos, que a marca vai atualizar.

A lista é muito grande e foca-se em especial nos smartphones da Huawei, bem como em muitos tablets. A lista é longa e muito completa, sendo já conhecida e focada nos modelos que já estão no mercado. São mais de 100 modelos que vão receber esta novidade.

Com os testes públicos já a decorrerem, espera-se que rapidamente esta versão chegue aos utilizadores finais. É precisamente o resultado destes testes que agora estão a ser conhecidos e a dar resposta a uma das maiores dúvida dos utilizadores dos smartphones Huawei.

O processo de migração dos dados dos utilizadores parece ser transparente e sem qualquer perda. Toda a informação dos utilizadores é transferida entre o Android e o HarmonyOS, sem que os smartphones apresentem problemas. Da mesma forma, as apps continuam presentes e a funcionar com esses dados.

A única situação que foi detetada foi mesmo a dependência de outros serviços, que possam ser eventualmente não suportados. Nesses casos os utilizadores devem encontrar alternativas, algo que na maioria dos casos pode ser realizada já dentro do ecossistema da Huawei.

Estas são excelentes notícias para quem pretendem mudar em breve do Android para o HarmonyOS. A Huawei, como esperado, preparou todo o processo para ser simples, transparente e sem que exista qualquer perda de dados para os utilizadores.