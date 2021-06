Que dispositivos Huawei vão receber HarmonyOS? A lista tem mais de 100 modelos

A curiosidade para conhecer o novo sistema operativo da Huawei é grande. O novo HarmonyOS começa hoje a ser disponibilizado para um grande número de dispositivos, mas a empresa promete que vai chegar a mais de 100 modelos.

Por isso, sim, é bem provável que o seu Huawei venha a receber o HarmonyOS. Conheça a lista de produtos, bem como as datas previstas para a sua disponibilidade.

O novo sistema operativo da Huawei está pronto para começar a chegar aos smartphones e tablets e a empresa parece não querer deixar nenhum modelo de fora. Assim, durante o evento desta tarde, revelou que são mais 100 os modelos elegíveis à alteração de sistema operativo.

A partir de hoje a versão do HarmonyOS já estará disponível para os modelos mais recentes. Depois as disponibilizações serão repartidas entre o terceiro e quarto tremestes do ano, bem como a primeira metade de 2022.

Os primeiros smartphones e tablets Huawei a receber HarmonyOS

A lista começa com todos os modelos integrados nas séries Mate40, P40, Mate30 e MatePad Pro, são eles:

Mate40 Pro

Mate40 Pro+

Mate40 RS

Mate40

Mate40E

P40

P40 4G

P40 Pro

P40 Pro+

Mate30 Pro

Mate30 Pro 5G

Mate30E Pro 5G

Mate30 RS

Mate30

Mate30 5G

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

A partir do terceiro trimestre do ano serão então acrescentados à lista todos os modelos das séries Mate20, nova 8, nova 7, nova 6 e MatePad. No quarto trimestre a Huawei prevê estar a disponibilizar o sistema operativo para os modelos Mate20 X, mas também para dispositivos como os ecrãs inteligentes das séries V e S e tablets M6.

Em 2022, o sistema começará então a chegar a modelos mais antigos, nomeadamente às linhas Mate10, Mate9, nova 5, P20, P10, e M5.

Nas imagens abaixo, poderá ver todos os modelos em pormenor.