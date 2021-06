Google usa IA para conceber chips em apenas 6 horas

Normalmente, os chips para computadores demoram meses e meses a serem planeados e construídos. A Google trabalhou durante décadas numa forma de diminuir o tempo gasto nesta tarefa. Mas terá a empresa conseguido reduzir para quanto tempo?

Usando o poder da Inteligência Artificial, a Google conseguiu fazer com que o tempo de fabrico destes chips fosse reduzido para 6 horas!

A Google diz ter desenvolvido uma forma de criar chips para computadores, usando uma “Aprendizagem por Reforço”, em apenas 6 horas. Se formos a ver pelo comum, seriam necessários meses para que a criação destes chips fosse concluída.

Os chips que a Inteligência Artificial (IA) da Google desenvolve são iguais, podendo até ser melhores, aos que um ser humano pode criar.

Um avanço para a Inteligência Artificial

Numa primeira fase, a pesquisa da Google está a ser utilizada para os chips da Unidade de Processamento de Tensor (UPT) da empresa, que estão otimizados para o cálculo da IA. Assim, o método de IA da Google para conceber chips pode eventualmente ser utilizado para melhorar e acelerar o desenvolvimento futuro da IA.

O nosso método foi utilizado para conceber a próxima geração de aceleradores de Inteligência Artificial da Google, e tem o potencial de poupar milhares de horas de esforço humano para cada nova geração

Disse a equipa.

O grande avanço é que o método de IA da Google pode ser utilizado para a planificação dos chips. Esta desafiou a automatização, exigindo meses de intenso esforço por parte dos engenheiros de design físico para produzir layouts de fabrico.

Muito trabalho envolvido

A equipa “treinou” o seu sistema de IA alimentando-o com 10.000 planificações de chips para que pudesse aprender o que estava “certo” e o que estava “errado”.

Como resultado, o nosso método utiliza a experiência passada para se tornar melhor e mais rápido na resolução de novas instâncias do problema, permitindo que o design do chip seja realizado por agentes artificiais com mais experiência do que qualquer designer humano.

Proferiu novamente a equipa.

As expectativas para os chips semicondutores, em particular, são elevadas.

Muito trabalho tem vindo a acontecer no que toca a “projetos semicondutores”, ultimamente. Por exemplo, recentemente houve um grande “avanço no design de semicondutores” tendo sido criado o primeiro chip de 2-nanómetros do mundo.

Mas este não é o único avanço de pequenos chips. Uma equipa do MIT, da Universidade Nacional de Taiwan, encontrou uma forma de fabricar semicondutores abaixo da escala de 1-nanómetro. Algo completamente impressionante.