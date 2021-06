Com exigências cada vezes maiores em termos de energia, os smartphones estão a ser preparados para serem carregados de forma rápida e eficiente. A Xiaomi é das marcas que mais tem investido nesta área, com soluções muito interessantes.

Claro que fica sempre a dúvida sobre o impacto que estas tecnologias têm sobre as baterias e como as afetam com o tempo. A Xiaomi resolveu agora abrir o jogo e revelar tudo, mas as notícias não parecem ser nada boas para quem usa de forma normal.

Foi no final do passado mês de maio que a Xiaomi revelou o seu sistema HyperCharge. Este promete carregar a bateria de um smartphone em apenas 8 minutos, usando uma ligação física, ou 15 minutos se for usado um carregador sem fios.

Recorrendo a potências que chegam aos 200W no cabo e 120W no wireless, a Xiaomi consegue bater toda a concorrência. Este deverá ser em breve o padrão e aquilo a que os utilizadores vão ter acesso de forma nativa nos seus equipamentos, com os carregadores presentes com os smartphones.

Agora, e numa sessão de Q&A na rede Weibo, a Xiaomi resolveu revelar um pouco mais, nomeadamente o impacto nas baterias. Segundo o que avançou, ao fim de 800 ciclos de carga, as baterias que usam esta tecnologia devem conseguir reter apenas 80% da carga.

Do que é normal e esperado, estes 800 ciclos de carga são atingidos ao fim de 2 anos, o que representa uma perda significativa. Espera-se que uma bateria de 4.000mAh tenha uma carga efetiva de 3.200mAh e que um smartphone com uma bateria de 5.000mAh passe a conseguir apenas usar 4.000mAh.

Estes dados da Xiaomi estão próximos do que a OPPO tinha já apresentado no ano passado. A sua solução de 125W tinha a mesma perda de bateria para os 80% agora apresentada. Curiosamente, a sua solução de 65W apenas regista quebras para os 91%.

Mesmo não sendo um valor esperado e desejado, a Xiaomi mostrou que está a cumprir os padrões da indústria. Espera-se que a perda de desempenho na bateria de um smartphone seja mais elevada. Deve ser mantida pelos menos 60% ao fim de 400 ciclos de carga.