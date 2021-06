Adeus Apache! Nginx já é o servidor Web mais usado na Internet

O Apache sempre foi o servidor Web mais usado em todo o mundo. Flexibilidade, documentação e uma enorme comunidade, são alguns dos pontos fortes que marcaram a diferença do Apache para a concorrência.

No entanto, recentemente o Apache perdeu o estatuto do mais usado no mundo para o Nginx! Fique a conhecer os números.

O Nginx passou a ser o rei dos servidores Web

Em 2009, o Nginx tinha uma participação de mercado de 3,7%, o Apache tinha mais de 73% e o Microsoft-IIS tinha cerca de 20%. No entanto, o segmento dos servidores web mudou significativamente. De acordo com as estatísticas da Netcraft, o Nginx lidera com pouco mais de um terço do mercado, com 33,8%. O Apache teve, nos últimos anos, uma quebra brutal apesar de manter firme a segunda posição.

A diferença entre o Apache e o Nginx ainda era de 6,6% há um ano… mas agora tudo mudou.

De acordo com as estatísticas da W3Techs, os 3 principais servidores da web são Nginx (34,1%), Apache (33,2%) e Cloudflare Server (18,7%). O Cloudflare Server na terceira posição é particularmente interessante nesse contexto, pois tem como base o Nginx.

O Nginx tem vindo a dominar a parte de alto tráfego do mercado. Este servidor da web tornou-se o mais usado entre os 1000 principais sites em 2013, e isso não mudou até agora. Atualmente é usado por 47,1% dos 1000 principais sites e por 44,6% dos 10 mil principais sites, claramente à frente da concorrência. Atualmente está a ganhar participação de mercado principalmente ao Apache e do Microsoft-IIS, mas, ao mesmo tempo a perder sites para o Cloudflare Server e para o LiteSpeed Web Server.

O Nginx é um servidor HTTP (Web) gratuito, open-source e com alto desempenho. O Nginx foi desenvolvido pelo programador russo Igor Sysoev em 2005 e tinha como principal objetivo ser um servidor estável, simples de configurar e que necessitasse de poucos recursos ao nível de hardware.