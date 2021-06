Em agosto do ano passado, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da altura, decidiu fechar as portas a várias plataformas e marcas chinesas. Entre elas destacam-se as mais populares, como a Huawei, TikTok e WeChat. No entanto, na última semana, o atual presidente Joe Biden reverteu várias dessas ordens e anulou o bloqueio das apps chinesas.

Neste sentido, na nossa questão semanal, queremos que nos diga se concorda ou não com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA. Participe.

Concorda com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA?

Há quase um ano, Donald Trump avançou com uma ordem executiva para proibir as apps chinesas TikTok e WeChat do país. A decisão foi motivada pela suspeita de que estas plataformas pudessem representar um perigo à segurança nacional da população norte-americana. Nessa altura, a ordem gerou várias reações, quer contra quer a favor, tornando-se numa questão bastante polémica.

No entanto, Trump foi derrotado nas eleições por Joe Biden que o substituiu na administração dos Estados Unidos. Como tal, o atual presidente norte-americano reviu as ações de Trump e, recentemente, revogou a ordem imposta de bloqueio às apps chinesas TikTok e WeChat.

Desta forma, as apps podem ser novamente instaladas pela população norte-americana. Mas Biden já emitiu um pedido para que as mesmas sejam analisadas de forma a confirmar que não representam nenhum risco à segurança nacional.

Assim sendo, queremos então que nos diga se concorda ou não com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Concorda com o desbloqueio das apps chinesas TikTok e WeChat nos EUA? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.