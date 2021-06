Joe Biden anula as ordens de Trump de bloqueio das apps TikTok e WeChat

Enquanto presidente dos Estados Unidos, Donald Trump levou a cabo várias medidas com o intuito de proteger a segurança nacional da população. Dessas medidas resultaram a proibição de algumas apps chinesas, como o TikTok e o WeChat.

No entanto, agora com Joe Biden no poder, o panorama está a alterar-se. Nesse sentido, o atual presidente norte-americano revogou as ordens de Trump no que respeita ao bloqueio dessas duas aplicações.

Com a eleição de Joe Biden, muitas pessoas acreditaram que tal pudesse trazer vantagens ao mundo tecnológico. Sobretudo depois que a anterior administração de Donald Trump implementou algumas medidas mais duras contra plataformas chinesas. Como tal, havia uma certa esperança que a atual presidência revertesse algumas dessas decisões.

Biden revoga ordens de Trump no bloqueio do TikTok e WeChat

Joe Biden acaba de desfazer algumas das ordens do ex-presidente Donald Trump de bloqueio das apps TikTok e WeChat. De acordo com o Wall Street Journal, Biden revogou as ordens executivas de Trump para proibir o download por parte da população norte-americana destas duas aplicações chinesas, para além de outras restrições.

Esta intenção do atual presidente já havia ficado clara há alguns meses. No entanto tal não significa que as duas plataformas funcionem sem qualquer controlo. Por sua vez, Joe Biden assinou um novo pedido que exige análises de seguranças do TikTok, WeChat e outras apps desenvolvidas ou fornecidas por entidades fora da jurisdição de “concorrência estrangeira”, incluindo a China.

Esta mudança tem como base uma análise “baseada em evidências” das apps, de forma a determinar se, de facto, as suas práticas de gestão de dados representam ou não um risco de segurança significativo.

As primeiras ordens de Donald Trump de suspensão das apps aconteceu no início de agosto de 2020. Agora, quase um ano depois, essas medidas caem por terra e a população norte-americana pode novamente usufruir dessas plataformas.