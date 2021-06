ORTUR lança Laser Master 2 Pro, uma gravadora a laser de alta precisão

A ORTUR lançou oficialmente a Laser Master 2 Pro este mês, melhorando assim a Laser Master 2 em todos os aspetos de especificações e desempenho. Fruto de quase 1 ano de investigação e desenvolvimento, finalmente consegue fazer chegar aos utilizadores mais exigentes a experiência de gravação a laser com acabamento premium, mas por um preço acessível.

Saiba tudo sobre a nova gravadora a laser ORTUR Laser Master 2 Pro.

A gravadora Laser Master 2 Pro oferece uma área de impressão generosa, de 400 x 400 mm, adequada para trabalhos de dimensões já consideráveis. A estrutura tem dimensões de 600 x 570 x 189 mm e um peso de 3,5 kg.

ORTUR Laser Master 2 Pro, uma gravadora laser de grande precisão, que também corta

A nova gravadora Laser Master 2 Pro está equipada com uma motherboard OLM-PRO-V10 e um circuito MCU de 32-bit a 24 V.

Tem uma precisão de 0,08 x 0,15 mm, com um ponto focal de um quarto de tamanho da generalidade. Graças à precisão de 12 bits do PWM que controla o sinal, é possível mais de 1000 escalas de cinzento, o que permite dar grandes detalhes para gravação de fotos reais.

O módulo laser incorpora a tecnologia de grande potência de segunda geração FAC, conseguindo uma potência de 1 a 40 W. Dessa forma, com este laser de foco fixo de 50 mm é possível cortar objetos mais grossos, conseguindo ir além de 9 mm de grossura.

Três vezes mais rápido que a média das gravadoras a laser

O firmware Ortur Laser 1.5, que equipa esta gravadora, tem um algoritmo de movimento otimizado, permitindo que a velocidade máxima passe dos habituais 4000mm/min para 10000mm/min. Além disso, comparando para a largura de banda tradicional da porta série via USB de 921600 bits, a interface USB CDC nativa MCU suporta uma largura de banda máxima de 2000000 bits, ótima para reduzir o atraso causado na transmissão de comandos, acelerando diminuindo o tempo de gravação. Comparando com a antecessora Laser Master 2, a nova Laser Master 2 Pro tem o dobro da velocidade.

É totalmente compatível com os mais populares softwares de controlo de gravação laser, como o gratuito e open-source LaserGRBL.

Estável e consistente, mesmo em gravações muito longas

O sistema elétrico de 24 V suporta não só o módulo laser como também outros add-ons. Os cabos estão devidamente protegidos e foram testados com mais de 5 milhões de oscilações, fornecendo assim uma grande durabilidade e confiança na gravação de operações muito longas.

Sistemas de segurança e proteção

Os imprevistos externos são sempre uma realidade num ambiente de trabalho, e há vários aspetos que podem comprometer a conclusão bem sucedida de uma gravação a laser. Seja devido à deslocação ou inclinação da máquina, bloqueio do computador ou bloqueio inadvertido dos motores, a gravadora irá parar imediatamente para prevenir possíveis estragos. É capaz também de detetar chamas, onde irá fazer soar o alarme, e possui um botão de emergência, à disposição sempre que necessário.

Assim, poderá contar com as seguintes tecnologias de proteção:

Proteção ativa de posicionamento: ao acontecer um desvio da posição da gravadora a laser, o raio laser irá para imediatamente

Proteção de falha de comunicação: se houver uma interrupção na comunicação USB, o raio laser irá para automaticamente, num espaço máximo de 3 segundos

Deteção de exposição prolongada: se não houver movimento dos motores durante um determinado período, enquanto o laser está ativado, então o laser irá para automaticamente num espaço de tempo adequado

Preço e disponibilidade

A gravadora laser ORTUR Laser Master 2 Pro está disponível por um preço promocional “early bird” de cerca de 327€, utilizando o código de desconto ORTURPRO, uma oferta é válida até 1 de julho. Os portes são gratuitos e a entrega é rápida, via DHL, com envio feito a partir da Europa (escolher “Plug: EU” e “Ships From: Belgium”).

Além disso, para as primeiras 5 compras de cada dia (horário UTC, 1h00 em PT) há a oferta da ORTUR YRR2.0, um rolo rotativo para gravação cilíndrica no valor de 57€.

ORTUR Laser Master 2 Pro