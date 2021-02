Joe Biden suspendeu proibição do TikTok e WeChat nos EUA

No ano passado, o então governo dos EUA anunciou que iria banir a aplicação TikTok e o serviço de mensagens WeChat. Assim, ambas deixariam de estar disponíveis para smartphones Android e iOS nos Estados Unidos. Como sabemos, esta medida gerou polémica e residia a esperança dos utilizadores no possível governo de Joe Biden.

Agora, enquanto Presidente dos EUA, Joe Biden suspendeu essa decisão judicial.

Trump: Proibição do TikTok e WeChat nos EUA

A popular aplicação TikTok viu-se tremida em território americano, quando o governo de Donald Trump anunciou que a iria banir. Da mesma forma, o serviço de mensagens WeChat também estava incluído nesta decisão que ditava que deixariam de estar disponíveis nas lojas de aplicações nos Estados Unidos.

Conforme foi revelado, a medida visava proteger a segurança nacional do país que estaria a ser posta em causa pela permanência de aplicações chinesas nos EUA. Ou seja, o então governo americano considerava-as uma ameaça do Partido Comunista da China.

Mais, Donald Trump afirmava que as aplicações detidas por empresas chinesas ameaçavam a “segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos”.

Contudo, a decisão foi tomada, no ano passado, pelo governo presidido por Donal Trump e levou a que as empresas em questão tomassem medidas legais contra as proibições propostas. Sendo o Presidente vigente Joe Biden, esta decisão poderá ver-se revertida, como aconteceu com outras.

Medida suspendida por Joe Biden

Agora, a nova administração dos EUA pediu uma suspensão dos procedimentos, enquanto revê se o TikTok e o WeChat representam efetivamente uma ameaça. Quer isto dizer que ambas as aplicações podem continuar a funcionar nos Estado Unidos até o processo de revisão estar terminado.

De acordo com documentos legais, os novos funcionários estão a familiarizar-se com as questões deste caso.

A saber, o serviço WeChat tem mais de mil milhões de utilizadores em todo o mundo, sendo os EUA são responsáveis por 2% das suas receitas. Por sua vez, o TikTok tem cerca de 800 milhões de utilizadores pelo mundo, estando 100 milhões nos EUA.

Pelo que anunciou Donald Trump, a única forma de as aplicações permanecerem nos Estados Unidos seria pertencerem a empresas americanas. Então, a ByteDance, proprietária do TikTok, andava em conversações com a Oracle e a Walmart, de forma a ver os seus ativos nos EUA serem transferidos para uma nova entidade.

Todavia, novos relatórios sugerem que o acordo foi “adiado indefinidamente”, estando dependente da decisão do governo de Joe Biden em adotar uma abordagem diferente face a esta questão.

