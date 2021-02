Star Exodus, a procura de um novo Lar para a Humanidade

Foi revelado recentemente pela Games Operators, Star Exodus, um jogo de estratégia onde o objetivo é o de encontrar um novo planeta que se possa chamar Lar.

Venham conhecer mais deste jogo que tem algumas pitadas de Galactica e Homeworld.

A Game Operators veio recentemente revelar o desenvolvimento de um jogo de estratégia em tempo real (RTS), Star Exodus, bastante interessante, à primeira vista.

Com influências facilmente visíveis de Battlestar Galactica ou Homeworld, o jogo coloca-nos na procura de um novo local para a Humanidade assentar arraiais e chamar de Lar.

À procura pelo Cosmos

Star Exodus é um RTS singleplayer que apresenta uma campanha épica pelo Cosmos. Tal como na Galactica, o jogador comanda um conjunto de naves espaciais carregadas com os últimos sobreviventes da humanidade. O objetivo é claro: encontrar um novo planeta adequado para renascer a sociedade humana.

Numa constante viagem pelo Espaço profundo, o jogador vai encontrar inúmeros planetas que poderão ou não, ter recursos importantes para a nossa viagem. No entanto, para isso terá de lutar por esses poucos recursos e fazer a sua gestão de uma forma ainda mais cuidadosa.

Os recursos mais importantes serão talvez, a comida e combustível, pois acabando um deles e… game over.

Outro aspeto a ter em conta será a moral da nossa tripulação e dos sobreviventes. Numa procura que parece infindável pelo Espaço profundo, convém manter a moral em alta e a esperança sempre presente.

Tudo isto, enquanto terá de se preocupar com a sua tripulação, pois o número de sobreviventes é importante. Aliás, o número de sobreviventes é crucial para salvar a humanidade e o jogo lembrará isso a cada instante.

Cada nave da nossa frota é uma peça importantíssima para a salvação da nossa espécie e aos poucos o jogador vai tendo a possibilidade de as ir construindo e modificando, de acordo a satisfazer melhor as necessidades dos sobreviventes.

A perda de uma nave em Star Exodus, será uma perda irreparável, pois, além de perder todos os recursos associados a ela, também corresponderá a uma perda de vidas.

Na procura de um local adequado, o jogador vai encontrar várias espécies alienígenas. Algumas serão inteligentes, outras, nem por isso. A questão coloca-se na forma como o jogador vai interagir com todas elas.

Todas as decisões contam, e não só em relação aos inimigos que vamos encontrando pelo caminho. Cada decisão afeta também a nossa tripulação, a história e o desenrolar da mesma. Isto leva a que todas as nossas decisões tenham impacto profundo na forma como o final do jogo vai chegar.

Star Exodus encontra-se em desenvolvimento pelos DreamStorm Studios e será lançado para PC a 1 de janeiro do próximo ano.