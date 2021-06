Apresentado no início deste mês de junho, o HarmonyOS é a grande aposta da Huawei os seus equipamentos. Não se limita a ser um sistema dedicado aos smartphones, mas prepara-se para servir um leque de plataformas muito grande.

Claro que nenhum sistema funciona sem ter as apps necessárias e que os utilizadores precisam e aqui o HarmonyOS não é diferente. A Huawei sabe disso, mas o apoio dos programadores tem sido fantástico. Este sistema é já um caso de sucesso com mais de 134.000 apps registadas.

A aposta da Huawei no seu HarmonyOS é muito grandes. Este é um sistema que a marca tem vindo a desenvolver há alguns anos e que agora está maduro para ser usado por todos no dia a dia. Apresentado de forma oficial e na sua segunda versão, é agora o centro de todo este ecossistema.

Claro que a Huawei tem apoiado a entrada de programadores nesta sua bolha, para que criem as apps necessárias. Este é um ponto essencial e que tem de ser apoiado, sendo que no caso do HarmonyOS parece estar já resolvido, com um apoio incondicional e os incentivos certos.

Do que a marca revelou, a sua lista de programadores tem estado a crescer de forma exponencial, como seria desejado e até esperado. Este número passou já a barreira dos 400 mil programadores, sendo que não deverá abrandar.

No campo das apps, uma área essencial, este é também mercado que está a crescer. Os dados revelado mostram que há já mais de 134.000 apps registadas e a fazer uso do HMS Core. Este continua a crescer e está na versão 6, agora com acesso a serviços Cloud.

Para melhorar ainda mais estes números, a Huawei lançou agora o HMS Global Application Innovation Competition 2021. Este concurso quer promover a criação de apps e cativar os programadores. Tem como poll de prémios mais de 1 milhão de dólares e todo o apoio da estrutura da Huawei.

Apresentado já no Watch 3 , no MatePad 11 e noutros equipamentos, o HarmonyOS tem tudo para ser um sucesso. A Huawei controla todo este sistema e o seu ecossistema, o que a liberta de qualquer limitação ou imposição.