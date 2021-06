COVID-19: Conheça as novas regras do desconfinamento (11 de junho)

A nova fase de desconfinamento iriam entrar em vigor apenas a 14 de junho. No entanto, o Governo decidiu antecipar para esta sexta-feira. O Governo determinou também que a generalidade do país (à exceção dos concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra) pode avançar para a próxima fase de desconfinamento.

Conheça as novas regras do desconfinamento que estão em vigor desde a passada sexta-feira (11 de junho).

São várias as mudanças nesta nova fase de desconfinamento. Como referido, as regras aplicam-se à generalidade do país, garantindo mais liberdade aos cidadãos e serviços. No entanto, apesar das mudanças, é importante que as pessoas estejam conscientes que a pandemia ainda não acabou.

Novas regras do desconfinamento

Teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas) até à meia-noite para admissão e 1h00 para encerramento;

Comércio com horário do respetivo licenciamento;

Transportes públicos com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação nos transportes que funcionem exclusivamente com lugares sentados;

Espetáculos culturais até à meia-noite;

Salas de espetáculos com lotação a 50%;

Foras das salas de espetáculo, com lugares marcados e com regras a definir pela DGS.

Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de acesso definidas pela DGS;

Recintos desportivos com 33% da lotação;

Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.

No entanto, há quatro concelhos (Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra) que registam, pela segunda avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou superior a 240 se forem concelhos de baixa densidade). Para estes municípios, as regras que estarão em vigor serão mais restritas: