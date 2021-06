O watchOS é o centro de todas as funcionalidades do Apple Watch. É com ele que se explora todo o hardware presente neste relógio da Apple.

As novidades desta nova versão são muitas e querem tornar ainda melhor o que já era excelente.

A grande aposta desta nova versão é mesmo na saúde e na qualidade de vida dos utilizadores. Assim, todas as funcionalidades já conhecidas estão presentes, com melhorias e otimizações.

Apps como o Breath receberam novas animações, para serem mais apelativas. Há também novas atividades, com o Tai chi ou pilates podem agora ser exploradas, com todas as suas especificidades.

No campo das faces de relógio, podem agora ser usadas fotografias do utilizador. Estas podem ser vistas de forma mais detalhada, com o rodar da coroa. As imagens e fotografias podem também ser partilhadas diretamente.

Uma novidade que vai elevar ainda mais as mensagens do Apple Watch e do watchOS é a presença de emojis e gifs. Escrever no relógio da Apple será também mais simples.