A OnePlus tinha prometido uma renovação completa da sua linha da gama média. Surgiu o ano passado com o modelo Nord, que abriu caminho a toda uma nova área desta marca, que se tenta impor de forma cada vez mais firme.

A novidade era esperada para agora e a marca não falhou com o prometido. O OnePlus Nord CE 5G foi apresentado e confirmadas muitas das dúvidas que existiam. A aposta é clara num hardware de gama média, mas com grande qualidade.

É certo e sabido que a aposta da OnePlus mudou. Além da aposta em topos de gama, cada vez mais de topo, também alargou a sua oferta a modelos mais acessíveis. Para isso criou a linha Nord, com produtos que se situam na entrada de gama, mas, essencialmente, na gama média, quer em termos de hardware, quer em termos do preço a que é apresentado ao mercado e aos utilizadores.

Um ano depois de o ter mostrado, é altura de o renovar, com novo hardware, mas o mesmo espírito e filosofia. Assim, surge o OnePlus Nord CE 5G, com uma verdadeira renovação no que toca à conetividade e às suas câmaras fotográficas.

Como o seu nome indica, este smartphone traz já a esperada conetividade 5G. De resto, as suas linhas não foram mudadas, apresentado uma imagem muito similar ao modelo anterior, que não deixa de agradar muito aos utilizadores.

Uma curiosidade vem das câmaras presentes na traseira deste smartphone. A OnePlus resolveu manter a disposição vertical, mas apostou em diminuir o número de câmaras, sendo a principal de 64 MP. As outras duas são uma grande angular com amplitude de 119° e uma monocromática de 2 megapíxeis.

Especificações: OnePlus Nord CE 5G ONEPLUS NORD CE 5G ECRÃ Fluid AMOLED de 6,43 polegadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Refrescamento de 90Hz

HDR10+ PROCESSADOR Qualcomm Snapdragon 750G

GPU Adreno 619 VERSÕES 6GB/128GB

8GB/128GB

12GB/256GB CÂMARAS TRASEIRAS Principal: 64 megapíxeis f/1.79

Super grande angular: 8 megapíxeis f/2.25, amplitude 119º

Câmara monocromática: 2 megapíxeis f/2.4 CÂMARA FRONTAL 16 megapíxeis BATERIA 4.500 mAh

Carga rápida Warp Charge 30T Plus a 30W SISTEMA Android 11

OxygenOS 11 CONECTIVIDADE 5G SA/NSA

WiFi 6

Bluetooth

GPS

Porta áudio (3,5mm) DIMENSÕES E PESO 7,9 milímetros de espessura

170 gramas OUTROS Leitor de impressões digitais no ecrã MEDIDAS E PESO 159,2 x 73,5 7,9 mm

170 gramas PREÇO Desde 299 euros

No centro deste smartphone temos um SoC Snapdragon 750G, criado para um excelente desempenho. Contem também com modelos de 6, 8 ou 12 GB RAM, que se combinam com 128 ou 256 GB de armazenamento. A bateria, de carregamento rápido, é de 4.500 mAh.

Contém ainda com um ecrã de 6,43 polegadas, com tecnologia Fluid AMOLED e uma taxa de refrescamento de 90 Hz. Este ecrã tem presente um leitor de impressões digitais e uma câmara frontal, com punch-hole, de 16 megapíxeis.

O OnePlus Nord CE 5G está já em pré-venda, novamente a um preço muito aceitável. Começa nos 299 euros, no modelo 6GB/128GB, e vai até aos 399 euros, no modelo 12GB/256GB. Chega ao mercado a 21 de junho, com todo o equilíbrio que traz em termos de hardware e preço final.

OnePlus Nord CE 5G