Samsung suspende a produção do Galaxy S21 FE devido à escassez de chips

Que estamos a atravessar uma profunda escassez de componentes no mundo da indústria tecnológica, já todos nós sabemos. Mas o que ainda não está bem claro é qual o impacto que esse problema terá a médio e curto prazo no mercado. E as notícias mais recentes começam a dar-nos um pouco de noção do que poderá estar para vir.

Segundo as informações, a Samsung suspendeu a produção do seu próximo modelo Galaxy S21 FE exatamente devido à falta de chips.

Praticamente todos os dias é divulgada alguma notícia relacionada, direta ou indiretamente, com a escassez de componentes que a indústria atravessa. Este problema afeta praticamente todos os segmentos tecnológicos, desde o ramo automóvel, às placas gráficas, computadores e dispositivos móveis.

E para quem julga que esta escassez será resolvida em pouco tempo e não trará consequências significativas, a realidade mostra que isso não é bem assim. E parece que nem a Samsung escapa ao impacto desta crise.

Samsung suspende a produção do Galaxy S21 FE por falta de componentes

Segundo as informações mais recentes, a Samsung suspendeu a produção do seu próximo smartphone Galaxy S21 FE devido à escassez de componentes. A chegada do Galaxy S21 FE deveria acontecer em setembro de 2021, mas com esta paragem poderá chegar uns meses mais tarde do que o previsto.

Os dados revelados pelo utilizador Front Tron, fonte de várias informações precoces dos projetos da empresa sul-coreana, indicam que a produção deste modelo foi suspensa devido à falta de processadores que permitissem um fabrico massivo. De acordo com a publicação, esta paragem deverá provocar um atrasado de 1 a 2 meses no lançamento do smartphone.

Para além disso, é ainda indicado que a Samsung terá informado os fornecedores de que a produção do Galaxy S21 FE está suspensa. Mas outras fontes indicam que a marca sul-coreana não apenas suspendeu como cancelou mesmo a produção do equipamento.

Tal como aqui havíamos dado a conhecer, este modelo da Samsung contará com características de topo, mas a um preço mais acessível. O Galaxy S21 FE deverá ter variantes com os SoC Snapdragon 888 e Exynos 2100 para diferentes regiões.

