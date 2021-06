Volkswagen suspende entregas de elétricos aos funcionários pela elevada procura no mercado

Durante algum tempo, os funcionários da Volkswagen, que até agora podiam escolher qualquer carro da empresa, terão de optar por modelos a combustão ou híbridos. Pela crescente e imparável procura por carros elétricos, os funcionários não poderão considera-los como opção.

Esta decisão chegou, tanto como surpreendente, como controversa.

Funcionários não podem escolher os carros elétricos

A procura e as vendas de carros elétricos estão a aumentar a olhos vistos, numa tendência que se prevê imparável. De acordo com a imprensa alemã, esta queda da procura pelos carros a combustão é a razão de mais de 18.000 funcionários e executivos da Volkswagen não poderem, durante algum tempo, optar por um carro elétrico. Assim sendo, se pretenderem um carro novo, terão de escolher um modelo a combustão ou híbrido.

Além disso, embora a produção esteja a decorrer a um ritmo consideravelmente favorável, os prazos de entrega ainda são elevados. Por outro lado, os modelos com motor de combustão estão a protagonizar uma acumulação de stock, que poderá ser resolvida, então, com esta nova medida da Volkswagen.

Volkswagen recua com medidas

Esta nova medida vai de encontro a uma outra implementada há uns tempos, pelo que a Volkswagen precisou de recuar na decisão outrora tomada, pela elevada procura por caros elétricos. Afinal, a empresa dizia que os seus gestores deveriam, a fim de representarem um exemplo, optar por carros elétricos, tendo até sido estipulada uma multa a pagar por aqueles que não o fizessem.

De acordo com dados da Volkswagen, o ID.3 atingiu 100.000 unidades vendidas, enquanto que, desde setembro até maio, apenas tendo em conta as vendas na Alemanha, foram registadas 55.000 unidades do ID.3 e do ID.4.