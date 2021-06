Multivan T7: A “pão de forma” da Volkswagen chegou

É fã dos carros da Volkswagen? Como temos vindo a assistir, o segmento da tecnologia automóvel têm vindo a mudar e até têm existido troca de “targets”. As tecnológicas querem produzir carros e as empresas do segmento automóvel têm contribuído com muita tecnologia, incluindo simples apps.

A Volkswagen anunciou recentemente a sua nova carrinha “Pão De Forma” híbrida. A Volkswagen Multivan T7 foi apresentada e chega com várias motorizações.

Volkswagen Multivan T7 é um veículo híbrido plug-in

É fã da mítica “pão de forma” da Volkswagen? Então há boas notícias! A Volkswagen Multivan T7 é a nova oferta do grupo alemão, podendo esta ser a sucessora da Sharan ou Volkswagen Caravelle.

A nova Multivan T7 assenta sobre a plataforma MQB e é a sétima geração do modelo. Com um design muito moderno, a Multivan evoluiu também na aerodinâmica tornando a carrinha mais eficiente.

Esta é uma carrinha de 7 lugares (espaçosos) e no interior está disponível um painel de instrumentos digital de 10,25″, assim como um ecrã central tátil de 10″. Nesta painel é possível ver dados do sistema de infotainment.

No que diz respeito à motorização, há várias versões. A principal versão da Volkswagen Multivan T7 é denominada eHybrid, uma vez que vem com motor 1.4 TSI e um motor elétrico, que garante uma potência combinada de 218 cv. A parte elétrica do veículo, que o torna um híbrido plug-in, garante apenas uma autonomia de 50 km graças à bateria de 13 kWh.

Como referido, esta carrinha está disponível com outras motorizações, tanto a gasolina como a gasóleo. A gasolina, está disponível a versão 1.5 TSI com 136 cv ou a 2.0 TSI com 204 cv. No que diz respeito ao diesel, esta vem com um motor 2.0 TDI de 150 cv.

A Volkswagen Multivan T7 deverá chegar no final de 2021 e ainda não há preços disponíveis.