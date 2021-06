Investimento em publicidade digital deve crescer 13% em 2021, diz estudo

Dados revelam que, por causa dos acontecimentos provocados pela COVID-19, o investimento publicitário nos meios tradicionais caiu 18% no último ano, aumentando a aposta das empresas nos canais digitais, com destaque para redes sociais e motores de pesquisa.

No entanto, a tendência para este ano de 2021 é que os investimentos publicitários digitais venham a crescer 13%.

PUB

A pandemia teve um impacto nos investimentos publicitários das empresas em todo o mundo. Segundo a Magna – unidade de estratégia global do grupo IPG Mediabrands – a maioria das empresas reduziu em 20% os seus investimentos em publicidade no primeiro semestre de 2020, com uma leve recuperação nos últimos meses do ano. O investimento em publicidade nos meios tradicionais teve um retrocesso de 18%, enquanto a publicidade nos meios digitais manteve-se até relativamente estável, com cerca de 28% do mercado total.

Para 2021, a tendência apontada pela Magna é que o investimento no digital aumente cerca de 13%, com crescimento de dois dígitos, o que representará mais de 30% do mercado total. Já os dados do Dentsu Ad Spend Report são mais otimistas. O relatório aponta que o digital será o principal responsável pela retomada dos investimentos publicitários em 2021 e 2022, conquistando pela primeira vez 50% de toda a verba publicitária mundial. Segundo o relatório, redes sociais e motores de pesquisa serão as principais fontes de crescimento do setor.

A tendência apontada nas pesquisas é uma realidade entre as empresas que querem ampliar a sua presença digital, principalmente num cenário de confinamento, em que os consumidores tendem a passar mais tempo online. Contudo, uma dificuldade encontrada principalmente entre pequenas e médias empresas é saber gerir a publicidade nas redes sociais e motores de busca, para criar campanhas, monitorizar os resultados e visualizar este impacto nas suas vendas

|explica o Product Manager da E-goi, Ruben Baía.

A empresa de marketing automation, que tem clientes em mais de 40 países, dispõe de uma plataforma com serviço de Ads, que permite criar anúncios em menos de três minutos dentro do Google, Microsoft Bing e Facebook/Instagram.

Através da plataforma, etapas como pesquisa de imagens para compor os anúncios e escolha de keywords são feitas de forma automática, com base no conteúdo escolhido para promover, sendo otimizadas para atingir os resultados que o cliente pretende. Ainda é possível fazer remarketing, comunicar para um público personalizado ou semelhante ao da sua base de dados, escolhendo idade, sexo, idioma, localização e interesses

|explica o Product Manager.

Outro benefício é o facto do utilizador pagar pelos cliques efetivos, sem gastar o orçamento em ações que não dão resultado.

Para incentivar as empresas que nunca fizeram anúncios online ou que possuem algum receio com o investimento versus retorno (ROI), estamos com uma campanha de anúncios Ads dentro da plataforma E-goi, com um pack gratuito de 100 cliques para os nossos clientes experimentarem os resultados que a estratégia poderá trazer para o seu negócio. A campanha é válida até o dia 2 de julho. Se desejar continuar, recebe 50% de desconto no momento de renovação do plano

|afirma Baía.