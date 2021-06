A Nvidia é uma das fabricantes que mais se destaca atualmente no segmento de hardware. As suas placas gráficas são as mais populares do mercado, especialmente os modelos RTX 30 recentemente lançados.

No entanto, algumas das suas GPUs mais antigas vão perder o suporte em breve. É o caso da linha GTX 600/700 que deixará de ser suportada a 31 de agosto deste ano.

Suporte das Nvidia GeForce GTX 600/700 vai acabar

A Nvidia já anunciou que as suas placas gráficas da linha GeForce GTX 600 e 700 vão deixar de ter suporte. O suporte vai então terminar para as GPUs baseadas no chip gráfico Kepler no dia 31 de agosto deste ano. A nova série de drivers R470 assinalará este fim.

Recordamos que a gama GeForce GTX 600 foi lançada a 22 de março de 2012 e a GTX 700 chegou a 23 de maio de 2013. Portanto, o suporte dado a estas gráficas foi de 9 e 8 anos, respetivamente.

Mas no último dia do oitavo mês deste ano, estes modelos deixarão então de receber atualizações. Contudo, o fim do suporte não irá afetar significativamente os utilizadores, uma vez que as atualizações de drivers mais recentes já oferecem apenas vantagens aos equipamentos gráficos mais modernos.

Dentro da linha GTX 700, encontra-se o modelo topo de gama GeForce GTX 780 Ti de 6GB. Esta GPU trouxe um chip gráfico Nvidia GK110B, criado num processo de fabrico de 28nm da TSMC. Conta com 2880 núcleos CUDA, 240 TMUs e 48 ROPs. conseguindo uma frequência base de 875 MHz e Turbo de 928 MHz. A memória GDDR5 de 6GB e 7,00 GHz conta com um interface de memória de 384 bits e largura de banda de 336,6 GB/s. Para além disso, este modelo conta ainda com um TDP de 250W.

Veja a lista das placas gráficas GTX 600/700 que vão perder o suporte:

Nvidia GeForce GTX Titan Z

Nvidia GeForce GTX Titan Black

Nvidia GeForce GTX Titan

Nvidia GeForce GTX 780 Ti

Nvidia GeForce GTX 780

Nvidia GeForce GTX 770

Nvidia GeForce GTX 760 Ti

Nvidia GeForce GTX 760

Nvidia GeForce GTX 760 (192 bits)

Nvidia GeForce GTX 760 Ti OEM

Nvidia GeForce GT 740

Nvidia GeForce GT 730

Nvidia GeForce GT 720

Nvidia GeForce GT 710

Nvidia GeForce GTX 690

Nvidia GeForce GTX 680

Nvidia GeForce GTX 670

Nvidia GeForce GTX 660 Ti

Nvidia GeForce GTX 660

Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost

Nvidia GeForce GTX 650 Ti

Nvidia GeForce GTX 650

Nvidia GeForce GTX 645

Nvidia GeForce GTX 640

Nvidia GeForce GTX 635

Nvidia GeForce GTX 630

Curiosamente, o driver R470, que assinalará o fim do suporte dado a estas GPUs, também deixará de suportar os sistemas operativos Windows 7 e Windows 8/8.1.