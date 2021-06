iPadOS 15 traz suporte a ficheiros NTFS ao iPad

O iPad está a assumir um novo compromisso, principalmente pelas suas capacidades de processamento. Atualmente é mais que um tablet, mas a Apple não quer que ele seja um Mac. Apesar disso, este dispositivo recebeu uma mão-cheia de boas novidades que o aproximam daquilo que os computadores da Apple oferecem. Um exemplo interessante é o novo suporte NTFS que o iPadOS 15 traz.

Depois da apresentação do iPadOS 15, uma das principais melhorias deste sistema operativo apareceu na aplicação Ficheiros.

O iPad Pro com SoC M1 é um verdadeiro computador com tudo o que oferece. Dá suporte a uma gama de acessórios que o potenciam para os trabalhos mais banais, até aos mais exigentes. Um ecrã Multi-Touch com retro­iluminação mini-LED de 12,9 polegadas, e que pode vir equipado com 16 GB de RAM em modelos com 1 ou 2 TB de armazena­mento.

Para tirar mais partido de tanta tecnologia, a Apple, no iPadOS 15, traz recursos que fazem notavelmente a ponte entre um iPad convencional e um computador.

App Ficheiros com suporte a ficheiros NTFS

A Apple finalmente adicionou suporte para o sistema de ficheiros NTFS no iPadOS 15. Até agora, a app Ficheiros do iPad só podia ler discos externos formatados em exFAT ou FAT32 e, claro, no próprio APFS da Apple.

Com a nova atualização, a Apple adicionou a funcionalidade para oferecer suporte ao sistema de ficheiros NTFS também.

Contudo, tal como o Mac e o macOS, o iPadOS 15 só oferece suporte à leitura de NTFS. Isto é, infelizmente ainda não é possível copiar ficheiros de um Mac ou iPad para um disco rígido formatado em NTFS. Isto porque este sistema de ficheiros foi desenvolvido pela Microsoft e a Apple não tem licença para uso completo.

Para percebermos estas dinâmicas, o sistema NTFS, ou New Technology File System, é o formato desenvolvido pela Microsoft para o seu próprio sistema operativo Windows (que apareceu aquando do desenvolvimento do Windows NT).

A Apple não licenciou o sistema de ficheiros, portanto os seus produtos não podem gravar num disco rígido ou numa penUSB, por exemplo, quando estes suportes de armazenamento estão formatados neste formato. No entanto, o sistema pode ser lido.

Nova barra de progresso durante a transferência de ficheiros

Já algumas vezes relembramos a importância e utilidade da app Ficheiros, quer no iPadOS, quer no iOS. Isto porque esta aplicação traz um conjunto de ferramentas muito interessante.

Agora, a Apple no iPadOS 15 acrescentou uma nova barra de progresso que aparece quando estamos a copiar ficheiros entre as pastas, ou do iPad para um disco rígido e vice-versa.

Então, neste processo, se tocarmos na barra de progresso, iremos ver mais detalhes, como o tamanho do ficheiro, quanto foi transferido e quanto tempo levará a transferência.

O iPadOS 15 traz muitos recursos para o iPad. Portanto, ao longo dos próximos tempos, até ao seu lançamento, no outono, iremos mostrar o que vale este novo sistema operativo.

