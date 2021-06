iPadOS 15: O iPad vai ficar ainda mais inteligente com esta versão

O iPadOS é o sistema operativo direcionado para o iPad da gigante Apple. A Apple acabou de levantar o véu sobre a nova versão do iPadOS, o iPadOS 15 que irá chegar com excelentes novidades.

Tal como se esperava, esta nova versão melhor bastante o multitasking, o sistema de widgets, Quicknote, auto translate, etc.

Já são conhecidas as novidades do novo iPadOS. A Apple dotou a nova versão com novas funcionalidades com o objetivo de tornar os utilizadores mais produtivos e terem a melhor experiência de utilização.

Sistema de widgets melhorado

A primeira novidade apresentada foi ao nível do sistema de widgets, que agora está mais completa e funcional. Como esperado, o iPadOS 15 vai permitir organizar ainda melhor todos os widgets do seu dispositivo e vai poder ter estes elementos no homescreen (ecrã inicial).

Os widgets podem agora também ter outros tamanhos para tirar partido do tamanho do ecrã do iPad.

A Apple também integrou a App Library no iPadOS. Muito parecido com o iPhone, esta funcionalidade permitirá que mantenha a homescreen menos desordenada, arquivando as apps que raramente usa.

Multitasking totalmente renovado

A outra novidade é ao nível do multitasking que foi totalmente renovado. O iPadOS 15 vem com um menu multitarefa, que permite finalmente selecionar apps do ecrã inicial, em vez de apenas da dock, para dividir a visualização.

Existirão também novos ícones que tornarão mais simples entrar no modo de visualização dividida, e a Apple também mencionou uma funcionalidade de “shelf” que torna mais fácil misturar tarefas diferentes. É uma mudança significativa na forma como a multitarefa funciona atualmente no iPadOS e parece uma grande melhoria.

Quick Note

A ferramenta Notas também é atualizado com o iPadOS 15 passando a suportar hashtags. Além disso, com a nova funcionalidade Quick Note pode ser ativado simplesmente arrastando com um Apple Pencil do canto inferior direito do ecrã do iPad.

A ferramenta abre imediatamente uma nova nota para “anotações rápidas”. Com a funcionalidade “Quick Notes” é possível tirar notas rápidas a partir de um pequeno ecrã que surge sobre aquilo que está a ser visualizado.

AutoTranslate no iPadOS 15

Outra das interessantes novidades é a integração de uma ferramenta Tradutor no iPadOS 15. Esta ferramenta não é um simples tradutor, pois permite traduzir qualquer coisa a partir de uma imagem de forma instantânea.

Como viu, são várias as novidades que esta nova versão do iPadOS irá trazer e tornar o iPad ainda mais inteligente.