Realme Buds Air 2 – os earbuds de baixo custo com cancelamento ativo de ruído

O universo dos auscultadores sem fios continua a ser alimentado por propostas cada vez mais acessíveis e com maior qualidade. A Realme que cresce de mês para mês no segmento dos smartphones, tem também as suas soluções ao nível do áudio e os Buds Air 2 são um dos exemplos mais recentes.

Os Realme Buds Air 2 oferecem cancelamento ativo de ruído e 10 minutos de carregamento serão suficientes para 120 minutos de reprodução de música! A versão global destes auscultadores está disponível por apenas 35 €.

O cancelamento ativo de ruído é uma das especificações mais procuradas pelos consumidores que querem ter uns novos auscultadores. Sejam eles com ou sem fios, a possibilidade de ficar isolado do mundo ou do colega de trabalho, ou mesmo do barulho de fundo das crianças enquanto se tenta trabalhar, é uma vantagem deste tipo de produtos.

Os earbuds instra-aurais sem fios são uma das opções mais acessíveis e bastante práticos para levar para qualquer lugar e para usar de forma discreta e com boa qualidade de som.

Earbuds Realme Buds Air 2 com ANC

Hoje falamos dos Realme Buds Air 2. Os auscultadores da marca chinesa apresentam-se como uma opção de baixo custo, com o tal cancelamento ativo de ruído (ou a sigla em inglês ANC, de active noise cancelling). Assim, ao ser ativada, esta funcionalidade (manualmente ou de forma inteligente), os ruídos externos são eliminados, não chegando ao ouvido do utilizador.

Segundo a marca, o ANC é capaz de cancelar o ruído até 25dB e filtrar uma série de frequências, como o barulho de fundo de um avião ou do metro.

Através da seguinte imagem é possível ter uma noção dos barulhos que são ignorados.

Há que referir que, para chamadas, também tem cancelamento de ruído, o que proporcionará conversas com melhor qualidade.

Vem equipados com Bluetooth 5.2, o que garantirá uma ligação mais rápida, com 10 metros de alcance. Além disso, oferece um “gaming mode” que reduz a latência para 88ms.

Relativamente à autonomia, a marca refere que pode reproduzir música durante 5 horas e a caixa de carregamento proporcionará mais 25 horas de utilização sem recurso ao carregador. Além disso, tem tecnologia de carregamento rápido. Assim, o utilizador pode ter 120 minutos de utilização com apenas 10 minutos de carregamento.

Adicionalmente, tem sensor para deteção de utilização, controlo inteligente por gestos e podem ser ajustados via app. São resistentes a água, com certificado IPX5, o que faz com que possam ser utilizados durante a atividade desportiva e mesmo em dias com alguma chuva.

Os earbuds Realme Buds Air 2 com cancelamento ativo de ruído estão disponíveis nas cores branco ou preto, por cerca de 34 €.

Realme Buds Air 2