Chegou o Android 12 beta 2 com funcionalidades inspiradas no iOS

Normalmente, quando a Google anuncia versões betas do Android, a empresa foca-se em detalhes direcionados para o programador, como novas APIs e outras funções.

A segunda versão beta do Android 12 foi lançada nas últimas horas e a empresa das pesquisas levantou mais um pouco o véu do que será a versão final. Conheça as principais novidades.

A segunda versão beta do Android começou a ser disponibilizada para telefones da linha Pixel. Entre as novidades, a Google apresenta mudanças muito direcionadas para o utilizador, como o novo painel de privacidade, indicadores para o microfone acesso à câmara, uma nova “experiência de conectividade” que torna mais fácil a mudança entre as fontes de dados, etc.

O novo painel de privacidade mostra uma visão completa dos pedidos de permissão (como, por exemplo, acesso à sua localização, câmara ou microfone, etc) e apresenta um layout bastante agradável com uma timeline.

O objetivo desta ferramenta é que o utilizador tenha uma visão rápida de todas as permissões do sistema. Além disso, com a timeline, é possível rapidamente perceber quando as permissões foram concedidas.

Os novos indicadores de privacidade irão aparecer no canto superior, mais ou menos como no iOS, mas mais personalizado: em vez de apenas ter um “ponto indecifrável”, irá aparecer um ícone que mostra exatamente o que está a ser usado.

Há também uma nova notificação do sistema que mostra quando uma app acede à área de transferência, semelhante ao que a Apple oferece no iOS. Desta forma é possível manter, debaixo de olho, as apps e a respetiva privacidade.

Ao nível da rede, há um novo painel de Internet do Android 12. Através desta interface, o utilizador poderá alternar entre operadoras e redes Wi-Fi facilmente.

Dispositivos compatíveis com o Android 12 beta 2

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

De acordo com o cronograma disponibilizado pela Google, a versão estável 12 final do sistema operativo móvel deve chegar em agosto, sendo que a empresa pode lançar a versão final do Android 12 em setembro.