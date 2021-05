A apresentação que a Google fez do Android 12 promete muito para este novo sistema operativo. Vai muito além do que seria esperado e foca-se numa renovação completa da imagem e do que oferece aos utilizadores.

Com a primeira versão beta na rua, é hora dos utilizadores poderem testar esta versão do Android. A Google voltou a abrir o leque e tem vários smartphones para além dos seus com acesso a esta versão. Assim, veja se pode testar o Android 12 no seu smartphone.

As novidades do Android 12 assentam em 2 pilares principais. O principal é mesmo a nova imagem que vai trazer ao Android, com uma mudança radical, no que toca às cores usadas e também aos novos widgets e ícones que vai trazer.

Claro que a segurança continua a ser uma prioridade e por isso há melhorias óbvias. O controlo do acesso aos elementos é maior e pode ser feito a qualquer momento. Também háa notificações de utilização da câmara e do microfone.

Com os testes da versão beta do Android 12 abertos, é hora de conhecer as marcas e os modelos que vão ter acesso a esta versão. A lista é longa e cobre vários smartphones bem conhecidos e que ficam assim prontos para o novo Android.

Android 12: lista completa de smartphones suportados Google Pixel 3

Pixel 3XL

Pixel 3a

Pixel 4

Pixel 4XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5 Asus Zenfone 8 Nokia Nokia X20 OnePlus OnePlus 9

OnePlus 9 Pro Oppo Oppo Find X3 Pro Realme Realme GT Sharp Lista de dispositivos a ser divulgada Tecno TECNO CAMON 17 TCL TCL 20 Pro Vivo iQOO 7 Legend Xiaomi Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi11 Ultra

Xiaomi Mi11i

Xiaomi Mi11X Pro ZTE ZTE Axon 30 Ultra

Como é possível ver, a Google alargou novamente o acesso às primeiras versões do Android 12. Para além dos seus Pixel, temos ainda a Asus, a Nokia, a OnePlus, a OPPO, a Realme, a Sharp, a Tecno, a TCL, a Vivo e a Xiaomi.

Se tiver um smartphone da Google, testar o Android 12 é simples e basta aceder à página beta deste sistema. No caso das restantes marcas, deverá aceder às páginas dedicadas e seguir as instruções apresentadas para cada modelo presente.

A Google quer lançar a versão do Android 12 no final de agosto e para isso tem já um plano bem traçado. Vai lançar várias versões de teste para garantir a qualidade, rumo à versão final.