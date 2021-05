Os serviços de streaming estão a sofrer uma verdadeira revolução. As propostas apresentadas aos utilizadores estão a subir de qualidade e a serem transmitidas com codecs melhores e com áudio de elevada qualidade.

Depois de vermos a Apple e outras apostar no HiFi, é agora a hora do maior serviço de streaming da Internet apostar também esta proposta. O Spotify estará a parar a sua proposta HiFi para ser disponibilizada em breve.

Apesar de serem excelentes serviços de música, a grande maioria das propostas peca na qualidade do streaming e do som que oferece aos utilizadores. Perfeito para ouvir em movimento e nos dispositivos móveis, ficam muito longe da qualidade esperada nas restantes situações.

Com a Apple a ter a sua proposta HiFi a chegar muito em breve, o Spotify parece estar a preparar a sua resposta. Fica assim ao mesmo nível de toda a sua concorrência, com a mesma qualidade no áudio que é enviado aos diferentes dispositivos.

Por agora ainda não existe uma posição e nem um anúncio oficial, mas as evidências são claras. Um utilizador do Reddit revelou que ao usar o Spotify detetou a presença de um ícone HiFi, ainda que de forma momentânea na interface.

Ao aceder a esta área foi possível ter acesso a toda a explicação do que será este modo HiFi e como poderá ser usado no Spotify. Deverá apresentar aos normais 16-bit/44.1 kHz, tal como a Apple, mas ainda sem a certeza de atingir também os 24 bit a 192 kHz que a Apple tem no Hi-Res Lossless.

Há ainda uma questão importante, associada à forma como será oferecido aos utilizadores. É certo que estará na versão Premium do Spotify, mas fica a dúvida se terá um valor acrescido ou se será, como a concorrência fez, oferecido.

Assim que apresentar esta novidade, o Spotify dá um passo grande no que toca à oferta aos utilizadores. Fica ao mesmo nível da concorrência e, principalmente, oferece aos utilizadores uma qualidade de som muito mais elevada.