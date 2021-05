Dica: Como ter já a atualização de maio de 2021 no Windows 10

O dia de ontem foi rico em novidades em várias frentes. Se a mais visível foi a chegada do Android 12, a verdade é que a Microsoft preparou uma surpresa para os utilizadores do Windows 10, com uma novidade já esperada.

Falamos da atualização de maio de 2021, que acabou por ser lançada, ainda que não esteja disponível de forma alargada aos utilizadores. Claro que existem formas de ter já esta nova versão, recorrendo a ferramentas da própria Microsoft.

Mesmo não sendo uma atualização com novidades de peso, a nova versão do Windows 10 promete várias melhorias. Se a mais sonante é mesmo a chegada de forma oficial e final do novo Edge, há outros elementos gráficos que se vão notar de imediato.

Como é normal, a Microsoft quer lançar esta atualização de forma faseada. Pretende assim controlar eventuais problemas e impedir que as máquinas fiquem impedidas de funcionar corretamente. Assim, é normal que a ainda não veja esta novidade no Windows 10.

Usar o Upgrade Assistant

Se quiser testar já o novo Windows 10, com as novidades da atualização de maio de 2021, já o pode fazer. Terá de recorrer a ferramentas que o vão ajudar a instalar a nova versão, como poderá ter feito nas atualizações anteriores.

O Upgrade Assistant é a primeira proposta, simples de usar e muito útil. Basta descarregar e executar esta ferramenta, segundo os passos apresentados. É um processo simples e rápido, que não deverá apresentar problemas aos utilizadores.

Usar o Media Creation Tool

A segunda proposta aponta o Media Creation Tool como solução. Esta ferramenta é dedicada a criar pen e outros suportes para facilitar a instalação do Windows 10. O segredo reside em saltar este passo e focar-se no sistema local.

Mais uma vez descarreguem a app e executem-na. Depois de recolhida toda a informação, devem indicar que querem fazer a atualização e não a criação de uma pen de instalação. O processo decorre normalmente e termina com a atualização do Windows 10.

Há uma última opção, mas que é conhecida de todos. Provavelmente não estará disponível, mas podem usar a atualização dentro das definições do Windows 10. Se estiver presente, podem de imediato fazer a atualização para a nova versão, de forma oficial e natural no sistema da Microsoft.