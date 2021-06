A Google é o centro do Android e de todas as apps e serviços a que este sistema operativo acede. É, entre muitas outras coisas, o motor de pesquisa que é usado, não apenas no sistema, mas também no próprio browser de base, o Chrome.

Como nem todos querem usar esta proposta da Google, a é simples mudar o motor de pesquisa definido no Chrome. Hoje mostramos como o podem fazer, usando uma das propostas que o browser do Android tem disponíveis.

O Google é o motor de pesquisa padrão da Internet. É o que a concorrência tenta imitar e todos se habituaram a usar, mesmo que de forma muitas vezes indireta ou sem darem por isso. Esta parece ser a norma da Internet, que nem todos querem.

Com todos os problemas de privacidade que têm existido, muitos querem abandonar o Google usar alternativas. Assim, o Chrome no Android permite que o motor de pesquisa usado no browser seja alterado. Este é um processo rápido e que qualquer utilizador pode realizar facilmente.

Este processo é realizado dentro do Chrome do Android, pelo que devem abrir o este browser no smartphone. Aqui, devem abrir o menu do browser, acedido pelos 3 pontos presentes no topo. Aqui, devem escolher a opção Definições, perto do final.

Na lista de opções de configuração do Chrome, devem escolher a que tem o nome Motor de pesquisa. Esta está bem no topo, na área Noções básicas, sendo por isso simples de encontrar e de aceder pelo utilizador.

Agora têm presente a lista de browsers que está disponível no Chrome. Só precisam de escolher qual o motor de pesquisa que querem usar e este fica de imediato ativo. Podem ainda alterar as permissões de localização e notificação, que ficam a ser permitidas.

Desse momento em diante, tudo o que escreverem na barra de endereço será pesquisado. Até agora usava o Google, mas passa a usar o que definiram antes. Testem e consigam mais privacidade e outras melhorias, só por mudar o motor de pesquisa do Chrome no Android