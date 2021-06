O Facebook tem tentado ao longo dos anos lançar hardware próprio e que interligam os utilizadores à rede social. As suas experiências não têm sido muito positivas, mas ainda assim esta insiste em criar alguns gadgets interessantes.

Com rumores a surgirem, é dado como certo que o Facebook tem um smartwatch a ser preparado. Este terá algumas funcionalidades únicas e deverá chegar só no próximo ano, no verão de 2022.

Há algum tempo que os rumores sobre o novo relógio do Facebook andam a circular na Internet. As informações são ainda escassas, mas algumas pessoas ligadas a este desenvolvimento têm disponibilizado informações importantes e que dão a conhecer mais deste novo smartwatch.

Agora surgiram mais informações importantes e que apontam para que este smartwatch esteja já a ser preparado. Este será totalmente diferente do habitual e será dedicado a partilhar nas redes sociais que o Facebook tem.

A grande diferença deste smartwatch estará mesmo nas câmaras fotográficas, dedicadas a captar as imagens do utilizador. Este relógio terá duas e vão ser removíveis da estrutura e do equipamento, para facilitar a captura de fotografias e de vídeos.

Quanto às especificações destas câmaras, vamos ter 2 propostas diferentes. A frontal será dedicada a videochamadas e terá por isso menor qualidade. A traseira será para captar vídeo e fotografia e será por isso de 1080p, com auto-focus

Quanto a preços, é ainda muito cedo para saber qualquer valor, ainda mais sem as especificações. No entanto, é esperado que este chegue ao mercado com um preço aproximado aos 400 dólares. A data prevista é o verão de 2022.

O Facebook deverá apostar em funcionalidades que ainda não existem nos smartphones presentes no mercado. Só desta forma se conseguirá destacar face ao que podemos já ter, tornando-se assim uma proposta real e apelativa para todos os que usam esta rede social.