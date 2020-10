E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos o smartphone Cubot X30, falámos do que trará os novos OnePlus 8T e Apple iPhone 12, da nova tecnologia da Intel e da Scania, e muito mais.

É sabido que a Tesla tem nos seus carros hardware que nem sempre é usado de imediato. Isso pode ser visto nas muitas câmaras que os carros têm instaladas, sem que, na verdade, se soubesse para que serviam.

Os rumores sobre a sua utilização foram muitos, até que Elon Musk veio explicar a sua utilização futura. Agora, uma análise mais profunda ao software dos Tesla veio revelar uma realidade não esperada. Estas câmaras interiores podem estar a ser usadas para monitorizar os condutores, sem que estes saibam.

A OnePlus está prestes a lançar um novo smartphone para juntar aos seu portefólio. O OnePlus 8T será oficialmente apresentado no próximo dia 14 de outubro.

Tal como outros equipamentos, também este dispositivo foi alvo de leaks, mas até agora pouco ou nada em concreto foi divulgado. No entanto, a fabricante da capa do smartphone revelou alguns detalhes importantes do design deste novo telefone da marca chinesa.

A Terra não será o melhor planeta para o ser humano viver. Há inúmeros fatores que levam mesmo alguns “pensadores” a dizer que a espécie humana foi posta na Terra como castigo. Assim, os investigadores identificaram duas dúzias de planetas fora do nosso sistema solar que podem ter condições de vida mais adequadas do que as nossas.

Segundo os astrónomos, existem planetas que orbitam estrelas que podem ser melhores até do que o nosso sol.

Com a chegada da pandemia de COVID-19, as escolas, os alunos e os pais tiveram de se adaptar a uma nova realidade de ensino. Subitamente tiveram de começar a ter aulas remotas, muitas vezes sem equipamentos indicados e a ter de partilhar o mesmo equipamento.

Com o novo ano letivo já a decorrer, muito decidem apostar nas ferramentas que funcionaram antes, em confinamento, para serem auxiliares excelentes. Aqui entra o MatePad T 10s da Huawei, um tablet que consegue dar o melhor que uma criança pode querer, a um preço que os pais podem suportar.

A evolução dos ecrãs dos smartphones continua a acontecer com a tendência a recair sobre os ecrãs flexíveis. Ao mesmo tempo o mundo da investigação procura alternativas aos materiais mais comuns. Um material transparente criado à base de madeira está a ser desenvolvido.

Entretanto, já é apontado como o futuro para substituir os ecrãs dos smartphones.

A POCO reservou o dia de hoje para anunciar mais um smartphone da sua linha de entrada de gama, essencialmente dirigida ao mercado indiano. O POCO C3 além da grande bateria ainda se apresenta com um preço bastante acessível.

Conheça mais alguns pormenores deste novo smartphone.

O Pplware tem em testes o novo QNAP Guardian QGD-1600P. Esta é um equipamento muito interessante, pois é o primeiro switch PoE inteligente do mundo com QTS. Quer isto dizer que num único equipamento está um switch e também um NAS para armazenamento de informação.

Conheça a interface do NAS Guardian QGD-1600P que permite também a configuração da parte do switch.

A Intel celebrou recentemente uma importante parceria com a Sandia National Laboratories. O objetivo é assim explorar mais profundamente o mundo da computação neuromórfica relativamente a problemas de Inteligência Artificial.

Este acordo vai envolver um sistema baseado no chip Loihi da Intel que conta com 50 milhões de neurónios. A Intel espera que a computação neuromórfica possibilite o desenvolvimento de computadores mil vezes mais poderosos do que aqueles que atualmente existem.

O mercado dos elétricos tem vindo a ganhar vários modelos com preços bastante acessíveis. Além disso, as características desses mesmo veículos são também muito interessantes, em especial a autonomia.

Um dos veículos mais recentes deste segmento é o Lupa E26 de uma empresa espanhola. Conheçam melhor as características deste veículo e saibam quando chegará ao mercado.

Era o momento que se esperava já há algumas semanas. A Apple acaba de confirmar o seu evento do iPhone 12 para a próxima terça-feira, 13 de outubro, pelas 18 horas (hora de Portugal continental). O slogan para o evento deste ano é “Hi, Speed”, e traz um grafismo arrojado que dá ideia de que algo novo, na esfera da comunicação wireless, vai chegar.

O cartaz já está a gerar alguma discussão na web e levanta várias questões. O que será que aí vem, será a nova cor Midnight Blue, será o 5G, AirTags… ou há algo mais?

Tal como prometido, a Realme apresentou hoje a sua nova linha de smartphones da gama 7 para o mercado europeu. O Realme 7 traz consigo uma câmara principal de 48MP e também uma potente bateria de 5.000 mAh. Já a versão tipo de gama, Realme 7 Pro, vem com suporte para carregamento rápido de 65W, uma câmara principal Sony de 64MP, câmara de selfies de 32MP e um processador Qualcomm Snapdragon 720G.

Além disso, a marca chinesa apresentou também hoje o Realme 7i, o primeiro smartphone de gama mais acessível com uma câmara principal de 64MB. Traz uma bateria de 5.000 mAh, no entanto, ainda não está disponível para a Europa.

Para todos os fãs da NBA eis um dos momentos mais altos do ano, o lançamento de NBA 2K21, da 2K Gmes.

Após a edição do ano passado que foi, sem dúvida o melhor jogo de basquetebol do mercado, será que a edição deste ano vai conseguir suplantar?

Nós já experimentámos NBA 2K21.

Várias vezes falamos que as fabricantes de automóveis têm estado a trabalhar para tornar cada veículo menos poluente e, consequentemente, mais sustentável. A ideia é que a frota que circula diariamente nas estradas não contribua tão significativamente para a nossa pegada carbónica.

Assim, a Scania está a investigar a possibilidade de colocar nas estradas um camião híbrido plug-in alimentado pelo Sol.

A Cubot é uma empresa chinesa que tem vindo a vingar no segmento dos smartphones com propostas de baixo custo. Em concreto, o Cubot X30 encontra-se no mercado disponível desde 150 €, nas versões de 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

Além desta particularidade, ainda vem com um módulo de 5 câmaras na traseira, o que não é de todo comum nesta gama. Mas será que vale mais que os euros que custa? Venha conhecer tudo ao pormenor.