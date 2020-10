Twitter assinala e limita o tweet de Trump onde diz estar imune à COVID-19

Recentemente o presidente dos EUA anunciou ao mundo que estava infetado com a COVID-19. Mas, pouco depois de ter entrado em quarentena, Donald Trump regressou à Casa Branca e teve o polémico comportamento de tirar a máscara.

No entanto, Trump partilhou recentemente no seu Twitter que estaria imune ao novo coronavírus. Como resposta, a rede social assinalou e limitou a partilha deste tweet do presidente norte-americano.

Donald Trump, que muito tentou desvalorizar a pandemia, anunciou estar infetado com o novo coronavírus há cerca de uma semana. A notícia fez correr muita tinta uma vez que, assim, fica mais do que provado que o vírus pode atacar qualquer um e não escolhe quem infeta.

Mas rapidamente Trump deixou o hospital e voltou à Casa Branca onde retirou a máscara na primeira oportunidade. No entanto, apesar de, supostamente, ter tido alguns sintomas respiratórios, o presidente norte-americano anunciou já estar imune à COVID-19.

Twitter assinala e limita o tweet onde Trump diz estar imune ao coronavírus

Donald Trump partilhou recentemente na sua conta do Twitter uma publicação onde diz estar imune à COVID-19, Assim, o presidente norte-americano diz que os médicos garantiram que já não consegue apanhar nem transmitir o vírus SARS-CoV-2.

No entanto o Twitter assinalou e limitou a partilha deste tweet de Donald Trump.

O motivo, que surge junto à publicação, é que o tweet viola as regras da rede social sobre a partilha e desinformação potencialmente perigosa sobre notícias relacionadas com a COVID-19.

Para além disso, o Twitter também desativou algumas funcionalidades na publicação. Por exemplo, já não é possível comentar, retweetar, partilhar ou colocar ‘gosto’ no tweet de Trump. Apenas é permitido citar o tweet.

Ao tentar, por exemplo, comentar a publicação vai-lhe surgiu a seguinte mensagem:

No entanto, por considerar que a divulgação é do interesse público, a rede social manteve-a publicada e disponível para visualização.

Provavelmente as motivações do Twitter prendem-se com o facto de haver alguns casos de doentes com COVID-19 que recuperaram mas voltaram a ficar infetados.