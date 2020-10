Chegaram os novos Realme 7 e Realme 7 Pro ao mercado europeu

Tal como prometido, a Realme apresentou hoje a sua nova linha de smartphones da gama 7 para o mercado europeu. O Realme 7 traz consigo uma câmara principal de 48MP e também uma potente bateria de 5.000 mAh. Já a versão tipo de gama, Realme 7 Pro, vem com suporte para carregamento rápido de 65W, uma câmara principal Sony de 64MP, câmara de selfies de 32MP e um processador Qualcomm Snapdragon 720G.

Além disso, a marca chinesa apresentou também hoje o Realme 7i, o primeiro smartphone de gama mais acessível com uma câmara principal de 64MB. Traz uma bateria de 5.000 mAh, no entanto, ainda não está disponível para a Europa.

Europa recebe os smartphones Realme 7 e Realme 7 Pro

Embora seja uma marca relativamente recente neste mundo tão competitivo, a Realme tem conquistado o seu público de uma forma muito sólida. O segredo está nos produtos que tem lançado no mercado e que, por conseguinte, se revelam poderosos a preços bastante aliciantes e acessíveis.

Tal como já se esperava, hoje a empresa chinesa apresentou ao mercado europeu os seus novos smartphones da gama 7, o Realme 7 e o Realme 7 Pro.

Realme 7

O modelo base desta gama é o Realme 7, alimentado por um processador Helio G95 Gaming da MediaTek Octa-core até 2.05 GHz, tendo obtido uma pontuação de 300.000 no AnTuTu Benchmark. O GPU é um ARM Mali-G76 MC4.

Traz um ecrã Gorilla Glass FHD+ de 6,5 polegadas (2.400 x 1.080 e 405 ppi) com uma taxa de atualização Ultra Smooth de 90 Hz.

Bateria de 5.000 mAH

O carregamento é feito a 30 W, com a promessa de que carrega 50% em 26 minutos e traz uma potente bateria de 5.000 mAh que aguenta até 1 mês em StandBy.

Traz um conjunto de quatro câmaras IA, com uma principal de 48MP (26mm, f/1.8), uma ultra grande-angular de 8MP (16mm, 119º, f/2.3), lente de retratos a preto e branco com 6 filtros (f/2.4) e ainda uma macro com distância focal de 4cm (f/2.4). Por sua vez, a câmara de selfies conta com um sensor grande-angular Sony de 16MP (f/2.1, Sony IMX 471).

Quanto ao armazenamento, o Realme 7 vem nas versões de 6GB e 8GB memória RAM LPDDR4x e 64GB ou 128GB de armazenamento interno. Traz também espaço para 2 cartões SIM e um MicroSD.

No que respeita às dimensões, o modelo base desta linha tem 162,3 mm de altura, 75,4 mm de largura e 9,4 mm de profundidade, e pesa cerca de 196,5 gramas.

Vendas iniciam a 31 de outubro desde 179€

Relativamente ao sistema operativo, o Realme 7 vem com o realme UI baseado no Android 10 e está disponível nas cores Mist Blue e Must White.

A versão 6GB/64GB tem um preço de 179 euros, enquanto que o modelo de 8GB/128GB custará 199 euros. As vendas deste produto vão iniciar a 21 de outubro pelas 10h00.

Pode ver todas as características do Realme 7 aqui.

Realme 7 PRO

Já o Realme Pro, que é então o modelo topo de gama desta nova linha lançada agora na Europa, traz um processador Snapdragon 720G da Qualcomm Octa-Core até 2.3 GHz de 8 nanómetros e um GPU Adreno 618. Conta ainda com um AI Engine de quinta geração da Qualcomm.

Ecrã Super AMOLED e carregamento rápido de 65W

O ecrã é um Super AMOLED de 6,4 polegadas (2.400 x 1.080 e 409 ppi), que é construído através da tecnologia Gorilla Glass.

A bateria de 4.500 mAH traz suporte para carregamento rápido de 65W, sendo capaz de chegar dos 0 aos 100% em apenas 34 minutos.

O Realme 7 Pro traz também um conjunto de quatro câmaras, com a principal a contar com um sensor Sony IMX682 de 64MP (26mm, f/1.8), lente para retratos a preto e branco (f/2.4), uma ultra grande-angular de 8MP (16mm, 119º, f/2.3) e ainda uma macro com 4cm de distância focal (f/2.4). Já a câmara frontal é uma grande-angular que conta com 32 M (85º, f/2,5).

Quanto ao armazenamento, o Realme Pro traz a versão de 6GB/8GB de memória RAM LPSSR4x Dual-channel, com 128Gb de armazenamento interno. Traz ainda compartimentos para dois cartões SIM e um MicroSD.

Relativamente às dimensões, o modelo topo de gama terá 160,9 mm de altura, 74,3 mm de largura e 8,7 mm de profundidade, tendo um peso de cerca de 182 gramas.

Vendas a partir de 13 de outubro por 199€

Tal como o modelo base, a versão Pro vem com o sistema realme UI baseado no Android 10. Quanto às cores, o modelo estará assim disponível nas cores Mirror Silver e Mirror Blue.

O Realme 7 Pro de 8GB + 128GB tem um preço de 299 euros e as vendas vão então iniciar a 13 de outubro pelas 10h00.

Pode ver todas as características do Realme 7 Pro aqui.

Mas para além destes modelos, a marca apresentou também hoje o Realme 7i, no entanto, ainda não está disponível para o mercado europeu. Em suma, trata-se do primeiro smartphone de gama mais acessível com uma câmara principal de 64MB e que conta com uma bateria de 5.000 mAh.