A COVID-19 tem feito enormes “estragos” em diversos segmentos da sociedade e mercados. De acordo com informações da Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), nos primeiros oito meses deste ano as vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia tiveram uma quebra significativa.

No entanto, mesmo no meio de uma pandemia há marcas que se destacam! A Tesla foi a única empresa do ramo automóvel a crescer na Alemanha.

Como já revelamos, os resultados não são propriamente animadores no segmento automóvel, mas há algumas curiosidades nos números. De acordo com a ACEA, nos primeiros oito meses deste ano venderam-se 6,1 milhões de veículos. Contas feitas, foram vendidas menos 2,9 milhões de viaturas o que representa uma quebra de 32% – saber mais aqui.

Tesla com crescimento de 24,5% ano após ano na Alemanha

Em era COVID-19, já revelamos que os veículos/marcas da gama Premium foram dos que menos têm sofrido com a pandemia no que diz respeito a vendas. Da Alemanha chega um dado curioso pois a Tesla foi a única empresa do ramo automóvel a crescer naquele país.

De referir que a indústria automóvel alemã é extremamente forte e influente no país, e os compradores de automóveis gostam de comprar no mercado interno.

A Alemanha tem sido um mercado difícil para a Tesla e a empresa enfrentou alguns desafios dos reguladores. A marca foi processada por suposta propaganda falsa no piloto automático e lutou pelo acesso aos incentivos para carros elétricos.

No entanto, toda a luta parece agora ganha com os resultados alcançados. A Tesla teve um trimestre recorde na Alemanha com 6.114 entregas, elevando o total deste ano para 11.217 veículos. Depois de setembro do ano passado, a Tesla alcançou 9.000 entregas na Alemanha, resultando num aumento de 24% ano a ano. Um feito muito interessante para uma marca que ainda tem poucos anos no mercado.

