Médicos tinham caixa de e-mail de 50GB… agora passou a 2GB

Ao contrário do que se passava há uns anos, hoje existem muitos “Gigas de armazenamento” de dados para dar e vender. No entanto, recentemente, uma medida do Governo reduziu o espaço das caixas de e-mail dos médicos de família para 4%.

Se até agora os médicos tinham direito a uma caixa de e-mail de 50GB de espaço de armazenamento, agora passou 2GB.

Redução de 96% do espaço nas caixas de e-mail

O ministério da Saúde diminuiu drasticamente a capacidade das caixas de e-mail dos médicos de família. A partir de agora, os médicos de família passam a ter apenas 4% do espaço de armazenamento que tinham. Tal alteração já está a gerar problemas na comunicação entre profissionais e utentes revela a TVI.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha, adiantou à TVI24 que, no total, existem 1.800 médicos que não estão nos centros de saúde, por estarem a fazer o acompanhamento de doentes com COVID-19, e que, por essa razão, têm menos tempo para acompanhar os seus utentes. Uma das formas de contacto dos doentes é através do email.

O médico diz ainda não compreender “porque é que o país, que tem, através da Europa uma bazuca de apoios e onde a prioridade é o digital e a Saúde, como é que o Ministério da Saúde disponibiliza este espaço a menos”.

Clínicos temem que esta medida ponha em causa o acompanhamento dos utentes, que enviam e-mail para pedir exames e medicação. Além disso, o sindicato adianta também que se está a investigar se não terá mesmo havido informação que foi perdida. O Ministério da Saúde ainda não revelou o porquê de tal decisão.