Apple estende até fevereiro de 2021 o bónus de um ano gratuito do Apple TV +

Em setembro de 2019, quem adquiriu um dispositivo Apple foi “brindado” com um ano gratuito de subscrição da recém-chegada, na altura, Apple TV +. Como tal, agora em outubro termina o ano de teste. Mas a Apple afinal não quer que este “bónus” termine já e vai prolongar estas subscrições até fevereiro de 2021.

Para quem usufruiu do serviço, seguramente não se arrependeu de o fazer, dada a qualidade de conteúdos que a Apple disponibilizou.

Apple TV+ estende bónus até fevereiro 2021

Se comprou um novo dispositivo da Apple em setembro de 2019 do ano passado – como um iPhone, iPad, Mac ou Apple TV – ficou automaticamente qualificado para receber um ano gratuito do serviço de conteúdos de streaming de vídeo Apple TV +. Portanto, mediante o que a Apple havia estipulado, estes serviços começariam a expirar no final de outubro.

Contudo, se for o seu caso, terá mais alguns meses para desfrutar do serviço gratuitamente. A Apple estenderá todos os testes do Apple TV + até fevereiro de 2021. A empresa também compensará quem tenha um plano mensal da TV+ e também quem tenha um plano anual. Estes reembolsos e extensões serão aplicados automaticamente às contas dos utilizadores, para que os clientes não tenham que fazer nada para aproveitar “o bónus” da Apple.

Conforme a empresa referiu, estas notificações vão começar a ser enviadas aos elegíveis por email nos próximos dias.

E nos outros períodos?

Pois bem, a Apple abriu a todas as compras de setembro em diante, por isso, há também que beneficiar os restantes. Assim, se o utilizador começou o plano de um ano gratuito do TV + entre o 1.º de novembro e 31 de janeiro, a data de término do teste gratuito agora vai durar até o final de fevereiro, dando-lhe até três meses extras de acesso gratuito. Se o utilizador se inscreveu em março ou depois deste ano, não haverá alterações, pois o período de avaliação já dura além da data de fevereiro.

Todos os casos em que a Apple tenha já cobrado a mensalidade, o valor será creditado na conta do cliente.

Ainda não se registou?

Se ainda não resgatou uma avaliação gratuita do Apple TV +, essa oferta ainda é válida e os mesmos termos ainda se aplicam. Qualquer compra de um iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou iPod Touch é elegível para um ano grátis de Apple TV +, que pode ser partilhado com seis membros da família através do Partilha com a Família. Atenção que se comprou vários dispositivos, a promoção não dá para acumular.

Portanto, ter mais 3 meses é uma ótima notícia, pois irá permitir que os utilizadores do Apple TV + explorem mais do catálogo de conteúdo, incluindo sucessos recentes como Ted Lasso e os próximos títulos, como o filme original da Apple On The Rocks.

A estratégia da Apple com estes três meses extras é conseguir atrair clientes para os novos lançamentos. Aliás, estão para sair as segundas temporadas das melhores séries produzidas pela empresa de Cupertino.