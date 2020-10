Material de madeira transparente poderá ser o futuro dos ecrãs de smartphones

A evolução dos ecrãs dos smartphones continua a acontecer com a tendência a recair sobre os ecrãs flexíveis. Ao mesmo tempo o mundo da investigação procura alternativas aos materiais mais comuns. Um material transparente criado à base de madeira está a ser desenvolvido.

Entretanto, já é apontado como o futuro para substituir os ecrãs dos smartphones.

Madeira transparente poderá ser o futuro dos ecrãs de smartphones

Um material transparente criado a partir da madeira poderá ser o futuro para equipar smartphones e os seus ecrãs. Uma equipa de investigadores das Universidades Maryland e do Colorado está a trabalhar nesta ideia.

A madeira balsa é o material base utilizado pela equipa de investigação. Assim, submetida a um banho oxidante em temperatura ambiente, a madeira balsa torna-se quase transparente. Depois deste processo, a madeira é preenchida com um polímero sintético, álcool polivinílico (PVA), acabando por ficar transparente como o vidro.

Mas será este produto melhor que o vidro comum?

Segundo é descrito, este material poderá sim, ser um substituto viável ao vidro.

Em concreto, tem uma maior resistência que o vidro comum e é bastante flexível. Em vez de quebrar, este material à base de madeira, ao cair ou a levar um grande impacto estilhaça. No entanto, suporta impactos mais fortes e quedas mais aparatosas.

A sua produção em massa, além disso, é muito mais barata do que a produção do vidro comum.

Neste momento, o material não passa de um produto em desenvolvimento, sendo ainda necessário perceber a viabilidade da sua aplicação em objetos do dia-a-dia. Devido à alta eficiência térmica deste material, será ideal para janelas, substituindo o vidro convencional. Além disso, as características mencionadas anteriormente, fazem deste um produto com potencial para os ecrãs dos smartphones.