Rumores iPhone 12: atualizações da câmaras, preços, datas de lançamento, cores…

Estamos a poucos dias de mais um grande lançamento Apple. No dia 13 deste mês, a empresa de Cupertino irá apresentar a nova linha iPhone 12. Assim, é de esperar que comecem a aparecer os rumores de “última hora”. Para já, saíram os “leaks” com supostas novidades no que toca à atualização do conjunto de câmaras, as novas tecnologias e os preços.

Portanto, tudo isto vai ser apresentado dia 13 de outubro e disponibilizado dias depois. Contamos tudo.

Apareceram na web, pela mão do prolifero leaker chinês Kang muitas supostas “fugas de informação” que revelam datas, preços e características dos novos iPhones. Segundo o que apareceu, a Apple deverá anunciar quatro novos modelos do novo iPhone durante o seu evento “Hi, Speed”, na próxima semana, e o relatório de hoje destaca preços, datas de lançamento, cores, capacidade de armazenamento e muito mais.

iPhone 12 vai chegar muito bem equipado

Num post publicado hoje no Weibo (a gigante rede social da China), Kang relata que a linha do iPhone 12 terá um preço inicial de 699 dólares para o iPhone 12 mini de 5,4 polegadas (em Portugal, deverá ter o preço de 829 euros). Este modelo estará disponível nas opções de cores preto, branco, vermelho, azul e verde junto com capacidades de armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB.

O iPhone 12 de 6,1 polegadas custará a partir de 799 dólares, afirma o relatório, e estará disponível na mesma cor e configurações de armazenamento (em Portugal, deverá custar 879 euros). Contudo, nesta guerra de leakers, Jon Prosser contradiz o preço do iPhone mini 12, alegando que a sua fonte indica que o preço inicial será de 649 dólares, em vez de 699 dólares.

O preço do PRO não vai subir? A qualidade vai!

Quanto à linha do iPhone 12 Pro, Kang relata que o modelo de 6,1 polegadas custará 999 dólares (em Portugal, deverá custar 1179 euros) e o modelo de 6,7 polegadas custará 1099 dólares (em Portugal, deverá custar 1279 euros. Além desta informação, a fuga refere que ambos os modelos do iPhone 12 Pro estarão disponíveis nas opções de cor dourado, prateado, cinzento sideral e azul. Em termos de armazenamento, as opções serão 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Kang também oferece algumas informações adicionais sobre o hardware da câmara, incluindo zoom ótico aprimorado em toda a linha do iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro:

Três câmaras (grande angular, ultragrande angular, telefoto) + LiDAR, grande angular da nova lente 7P, 1,6, telefoto de distância focal de 52 mm, todo o sistema pode fornecer zoom ótico de quatro vezes.

iPhone 12 Pro Max:

iPhone 12 Pro Max (6,7 polegadas): três câmaras (grande angular, ultragrande angular, telefoto) + LiDAR, grande angular da nova lente 7P, 1,6, telefoto de distância focal de 65 mm, todo o sistema pode fornecer cinco vezes o zoom ótico.

Informações adicionais referem que podemos esperar melhorias no Smart HDR, Deep Fusion e Night Mode. O principal diferencial entre o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max será o tamanho do sensor, com o modelo Max a vir equipado com um sensor 47% maior com pixels de 1,7 μm. A Apple comercializará estas novidades como sendo uma capacidade da câmara, o modo “Expansivo”.

Outras dicas para os quatro modelos do iPhone 12:

Gravação de vídeo Dolby Vision em todos os quatro modelos

Modo Smart Data para “alocar 4G / 5G de acordo com a largura de banda do aplicativo” 5G só seria usado quando necessário para aumentar a vida útil da bateria Todos os quatro modelos apresentarão 5G. O mmWave estará disponível apenas nos EUA

Ecrã Super Retina XDR

Nova tecnologia de vidro na frente com maior durabilidade: “painel dianteiro com escudo de cerâmica”

E quando chegará ao mercado?

Este será o motivo de muita ansiedade para a comunidade que espera os anúncio desde setembro. Assim, as datas de lançamento poderão ser as seguintes:

iPhone 12 mini – Pré-encomendas a partir do dia 6 novembro e disponível a 13 de novembro.

– Pré-encomendas a partir do dia 6 novembro e disponível a 13 de novembro. iPhone 12 – Pré-encomendas a partir do dia 16 de outubro, disponível a 23 de outubro.

– Pré-encomendas a partir do dia 16 de outubro, disponível a 23 de outubro. iPhone 12 Pro – Pré-encomendas a partir do dia 16 de outubro, disponível a 23 de outubro.

– Pré-encomendas a partir do dia 16 de outubro, disponível a 23 de outubro. iPhone 12 Pro Max – Pré-encomendas a partir do dia 13 de novembro e disponível a 20 de novembro.

Além disto, há outra informação relativa ao conjunto. Definitivamente, o iPhone 12 não incluirá o carregador ou auscultadores na caixa.

Resumo das novidades para o iPhone 12

iPhone 12 mini:

Preto, branco, vermelho, azul e verde

64 GB, 128 GB e 256 GB

Câmara dupla, grande angular + ultragrande angular, 1.6

Pré-encomendas de 6/7 de novembro, disponível em 13/14 de novembro

Preço: A partir de 699 dólares

iPhone 12 de 6,1 polegadas:

Preto, branco, vermelho, azul e verde

64 GB, 128 GB e 256 GB

Câmara dupla, grande angular + ultragrande angular, 1.6

Gravação de vídeo Dolby Vision

Pré-encomendas de 16/17 de outubro, disponível em 23/24 de outubro

Preço: A partir de 799 dólares

iPhone 12 Pro:

Dourado, prateado, cinzento sideral e azul

Grande angular, ultragrande angular, telefoto + LiDAR, grande angular da nova lente 7P, 1,6, telefoto de distância focal de 52 mm, zoom ótico 4x

Gravação de vídeo Dolby Vision

Pré-encomendas de 16/17 de outubro, disponível em 23/24 de outubro

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Preço: A partir de 999 dólares

iPhone 12 Pro Max:

Dourado, prateado, cinzento sideral e azul

Grande angular, ultragrande angular, telefoto + LiDAR, grande angular da nova lente 7P, 1,6, telefoto de distância focal de 65 mm, zoom ótico 5x, recursos ultragrande angular “expandidos”

Gravação de vídeo Dolby Vision

Pré-encomendas em 13 de novembro, disponível a 20 de novembro

Armazenamento: 128 GB, 256 GB e 512 GB

Preço: A partir de 1.099 dólares

