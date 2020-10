É sabido que a Tesla tem nos seus carros hardware que nem sempre é usado de imediato. Isso pode ser visto nas muitas câmaras que os carros têm instaladas, sem que, na verdade, se soubesse para que serviam.

Os rumores sobre a sua utilização foram muitos, até que Elon Musk veio explicar a sua utilização futura. Agora, uma análise mais profunda ao software dos Tesla veio revelar uma realidade não esperada. Estas câmaras interiores podem estar a ser usadas para monitorizar os condutores, sem que estes saibam.

Câmaras dos carros da Tesla têm outras funções

Há muito que se fala da presença das câmaras internas nos Tesla, em especial no Model 3, e da sua função e utilidade. Este foi um processo que aconteceu também com as mesmas que estão no exterior, que se sabe agora irem ser usadas para a condução autónoma.

As explicações surgiram do próprio Elon Musk, que revelou que esta câmara irá ter uma utilidade importante no futuro destes carros. Será usada para monitorizar a utilização dos carros, quando estes forem usados como táxis robôs, e para ver a utilização que é dada.

Código mostra avaliação dos condutores

Uma avaliação recente do código que corre nos carros da Tesla revelou agora uma realidade diferente. Esta poderá estar a ser usada para monitorizar os condutores e as sua reações ao longo das viagens feitas nestes carros elétricos.

O que é revelado não revela claramente que esta monitorização esteja ativa e a verificar o que os utilizadores estão a fazer durante a condução. No entanto, existem referências claras no código e que mostram que esta câmara do Model 3 poderá estar a olhar ao que estes fazem.

Model 3 é um dos que tem esta funcionalidade

As entradas encontradas revelam que será olhado principalmente aos olhos do condutor, sabendo para que lado está a olhar ou se está com ou visibilidade garantida. Há ainda a procura de óculos de sol ou se está a olhar para o telefone.

Esta câmara estará já ativa desde junho, mas apenas em regime de voluntariado por parte dos condutores para registar imagens antes de acidentes. Há já outras marcas que usam sistemas similares, como ajuda aos utilizadores. A Tesla assim consegue oferecer o que estes já têm e assim ficar num patamar similar, em especial como o Autopilot ativo.