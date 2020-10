Estamos a poucos dias da apresentação de muitas novidades da OnePlus. No dia 14 a marca mostrará ao mundo vários smartphones, sempre numa perspetiva de melhorar a sua oferta no mercado e de dar aos utilizadores o melhor hardware ao melhor preço.

Se o OnePlus Nord tem feito sucesso junto dos utilizadores da marca, esta poderá ter em breve uma novidade. Do que revelou no Twitter, estará prestes a surgir uma edição especial do seu smartphone Nord.

Surpresas a caminho muito em breve

Será no dia 14 que a OnePlus vai mostrar ao mundo o seu novo 8T. Este smartphone será a renovação do seu último topo de gama, apresentado no início do ano. Ainda não se sabe muito sobre este modelo, mas a marca já revelou algumas das suas caraterísticas.

Para além disso, sabe-se que a marca tem preparadas algumas surpresas adicionais para serem revelas. Estas não são conhecidas, mas tem estado a mostrar pequenas informações sobre o que poderá surgir em breve, em especial com foco no Nord.

Uma nova edição especial do Nord

Em duas publicações feitas no Twitter, a OnePlus levantou o véu do que poderá ser uma edição especial do Nord. São apenas 2 imagens, mas mostram que pode estar a chegar um modelo com novos acabamentos ou com uma imagem ligeiramente diferente.

A primeira mostra um negativo do Nord colocado numa superfície de areia negra. Isto pode revelar a chegada de uma versão com acabamento diferente, tal como a marca já o fez em modelos anteriores, com muito sucesso junto dos utilizadores.

Há muito para conhecer da OnePlus

O segundo, novamente sem a presença de muito mais do que o logótipo da OnePlus, revela um conjunto de pedras. Isto pode reforçar a chegada desta nova versão com um acabamento mais resistente e que poderá ser usado de forma mais ativa.

Claro que há ainda a possibilidade cada vez mais forte de chegarem 2 novos smartphones. Os N100 e N10 devem ser revelados, com especificações muito interessantes e para ocupar uma área onde a marca ainda não tem muita expressão.