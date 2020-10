A Microsoft está apostada em fazer do Edge um browser de sucesso em todas as plataformas onde este está presente. As novidades estão a surgir de forma recorrente, não se limitando a seguir o que a Google cria na versão base deste browser.

Uma novidade parece estar prestes a chegar aos utilizadores, procurando trazer ainda mais segurança ao Edge. A Microsoft está gora a testar uma nova opção que permite aos utilizadores dar ainda mais segurança às passwords que colocamos neste browser.

A Microsoft quer mais segurança no Edge

A cada nova versão que a Microsoft lança do Edge, a gigante do software apresenta novidades importantes e que os utilizadores agradecem. Estas melhoram a utilização deste browser, focando-se em áreas como a interface, a navegabilidade ou a sua segurança.

Todas estas melhorias passam por etapas de testes e de avaliação, nas diferentes versões de desenvolvimento que estão criadas e disponíveis para os utilizadores. Estas permitem ter acesso antecipado e, ao mesmo tempo, ajudar a Microsoft a descobrir problemas que existam.

Proteger as passwords que escrevem

Na mais recente versão Canary do Edge surgiu agora uma novidade muito interessante e muito importante. Os utilizadores passam a poder impedir que as passwords sejam reveladas no browser. Assim, a segurança é ainda maior e estes dados estão protegidos.

Com essa opção ativa, os utilizadores impedem que as passwords que foram escritas sejam vistas. É um pormenor de segurança, mas que pode impedir que estas sejam reveladas quando o utilizador se quer manter mais seguro.

Chegará em breve a este browser

Esta opção está no Edge Canary, nas definições, não sendo necessário ativar com uma flag. Basta escolher Profiles e depois Passwords, estando no topo a opção que procuram e que impede que as passwords escritas sejam apresentadas quando se clica no “olho” apresentado nesse campo.

Não há data para a chegada desta novidade do Edge, mas a Microsoft vai agora testar a sua utilidade e a sua funcionalidade. Após isso será trazida para a versão estável e em todas as plataformas onde este browser está presente e pode ser usado.