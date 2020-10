No campo dos motores de pesquisa há alguns nomes bem conhecidos, por muitas razões. A Google é de todos o mais destacado, por ser o mais usado, mas o DuckDuckGo tem conquistado o seu público de forma firme.

Com as suas premissas de privacidade, tem garantido que todas as pesquisas são mantidas seguras. Agora revelou uma novidade importante para o seu serviço de pesquisa de moradas e localizações, que passa a usar os mapas da Apple para planear rotas com privacidade.

DuckDuckGo ganhou uma novidade importante

Com o tema da privacidade a ter estado no centro das conversas e do pensamento dos utilizadores, o DuckDuckGo revelou-se. Este serviço de pesquisa na Internet ganhou relevância e passou a ser umas das escolhas óbvias.

Claro que este motor de pesquisa cresceu e dotou-se de novidades importantes. Estas mantiveram na sua base a ideia fundamental que está inerente ao DuckDuckGo, sempre focado na privacidade e na proteção dos dados dos utilizadores.

Rotas usam mapas da Apple para privacidade

Tendo já um serviço de mapas associado, o DuckDuckGo optou por escolher os mapas da Apple para o sustentar. Estes garantem a privacidade que todos esperam deste serviço, tal como a gigante de Cupertino sempre garantiu ter associado.

Agora esta união vai mais longe e cresce com uma novidade do DuckDuckGo. Este motor de pesquisa já permite calcular rotas entre dois pontos no mapa e novamente os mapas da Apple voltaram a ser usados para garantir o que oferece ao utilizador.

Segurança continua a ser uma obrigação

Tal como qualquer outro dos conhecidos serviços de mapas, basta escolher o ponto de origem de destino. De imediato será mostrada a rota e o tempo esperado para a sua viagem. Caso existam rotas alternativas, estas são também mostradas aos utilizadores.

O DuckDuckGo garante que toda a informação recolhida na utilização deste componente é mantida em privado. Também a utilização da estrutura MapKit da Apple representa aqui um papel importante, ao não recolher informação ao contrário de outras.