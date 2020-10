A Microsoft apostou muito com a criação do novo Edge para as muitas plataformas onde quer estar presente. Se no caso do Windows é uma certeza e tem já uma presença forte, há áreas onde este browser precisa de crescer e de se afirmar como o macOS.

Claro que há ainda uma novidade prometida para breve e que vai mudar muito a postura da Microsoft. Falamos da versão para Linux, que inaugura uma nova era na empresa. Mesmo sendo muito esperada, sabe-se agora que nem tudo vai estar presente e que várias funcionalidades não vão existir.

Edge no Linux vai ser um browser importante

A Microsoft declarou desde cedo que o novo Edge iria estar presente em novas plataformas. O Windows era uma certeza, nas muitas versões ainda suportadas, mas ficou claro que novas áreas seriam exploradas e tornar-se-iam uma aposta da gigante do software.

O Edge para macOS é já uma realidade e muitos estão a usá-lo no seu dia a dia, mostrando que a aposta da Microsoft foi acertada. Estes são sistemas onde já teve uma presença, mas que acabou por abandonar, por razões óbvias.

Há funcionalidades que vão faltar neste browser

O mais recente anúncio mostrou que a versão Linux está quase a chegar, sendo prometida para muito breve. Na altura não foram dados muitos detalhes, mas agora a Microsoft abriu mais o jogo, revelando alguns detalhes, que não são todos positivos.

Um dado relevante revelou que nem todas as funcionalidades atualmente suportadas vão chegar a esta versão. Falamos da muito importante sincronização de dados da conta do utilizador entre as diferentes instalações deste browser.

Plataformas cada vez mais diversificadas

Além disso, esta versão para Linux do Edge não vai contar com a capacidade de ler páginas em alta voz ao utilizador. Por fim, sabe-se também que as atualizações diferenciais não vão estar presentes. Assim, estas vão ter de ser instaladas de forma completa.

A Microsoft prometeu que está a trabalhar para garantir que estas funcionalidades sejam criadas nesta versão. Não há, no entanto, prazos para a sua chegada e nem indicações de como vai ser introduzida aos utilizadores.