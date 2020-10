Sendo uma das apps de mensagens mais usadas na Internet, o WhatsApp deixa muitas vezes os utilizadores expostos e com os seus dados visíveis para qualquer um que tenha o seu numero de telefone. Se para muitos esta é uma situação normal, outros simplesmente não a querem.

Naturalmente que esta app dá aos utilizadores as ferramentas para se protegerem e ficarem assim menos expostos. A solução é simples de aplicar e está disponível a todos, com uma simples alteração da configuração do WhatsApp.

Garantir a privacidade dos utilizadores

Toda a informação que colocam no WhatsApp está, na sua configuração original, acessível para qualquer um que tenha acesso ao número de telefone. Esta não é na sua maioria sensível, mas inclui a fotografia que o utilizador definiu, os seus estados e também a sua biografia.

Dada esta exposição, muitos utilizadores simplesmente querem removê-la ou escondê-la de olhares alheios, para que permaneçam anónimos. Este é um processo simples e que qualquer um pode fazer, garantindo assim que apenas quem quer pode ver os seus dados.

Parar de partilhar a informação pessoal

Comecem por abrir o WhatApp e o seu menu acessível no canto superior direito. Aí dentro, nas várias opções presentes, devem escolher a opção Definições. Depois, e da lista apresentada, devem selecionar a primeira opção, Conta.

O processo segue com a seleção, novamente, da primeira opção presente na lista apresentada no ecrã. Falamos da Privacidade, que vai dar acesso à área que procuram e onde vão mudar a visibilidade dos dados dos utilizadores.

É só mudar as opções do WhatsApp

Aqui têm disponíveis 3 opções essenciais neste processo. Falamos da Fotografia de perfil, da Biografia e do Estado. Cada um destes pode ser aberto e ver alterada a opção selecionada. Devem selecionar a opção que mais se ajusta ao nível de privacidade pretendido.

Os 2 primeiros permitem apenas alterar para grupos definidos e o último permite escolher os utilizadores com detalhe. É desta forma simples que podem manter a privacidade e ocultar a partilha de informação pessoal no WhatsApp, não revelando mais do que o pretendido.