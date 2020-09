Há alguns anos que a Microsoft mudou a sua abordagem face ao Linux e a outros sistemas. Resolveu criar pontes e integrar os que consegue no Windows 10 e em mais plataformas que tem disponíveis para os utilizadores. Esta é uma vantagem óbvia e de onde todos tiram benefícios.

Não é assim uma surpresa o que a gigante do software anunciou agora na sua conferência Ignite deste ano. No meio de muitas novidades e de muitas melhorias, surgiu finalmente o anúncio de que o Edge está mesmo a chegar ao Linux.

O Edge é já hoje um dos melhores browsers

Com o novo Edge a Microsoft quebrou algumas regras e resolveu adotar o Chromium, a solução da Google aberta a todos. A empresa quer assim focar-se em melhorar as muitas funcionalidades do seu browser e deixar para outros a manutenção desta solução.

Claro que está também a participar de forma ativa neste projeto e tem contribuído para a criação de novidade e de melhorias. Assim, ao mesmo tempo que melhora o Edge, está também a ajudar a criar um browser muito melhor e mais eficiente.

Microsoft quer a sua proposta em todas as plataformas

Quando apresentou o Edge, a Microsoft deixou sobretudo claro que o queria em todas as plataformas onde o Chrome está atualmente, com um foco natural no Windows 10. Claro que isso levantava o desafio de criar, pela primeira vez, um browser para o Linux.

Depois de muitos rumores de alguma informação oficial, surge agora um momento importante. A Microsoft revelou que será já em outubro que a primeira versão disponibilizada aos utilizadores. Assim, dentro de alguns dias, vai finalmente ser possível usar o Edge no Linux.

Linux vai receber em breve esta novidade

Segundo o que a Microsoft anunciou, por agora será apenas uma versão Dev a ser disponibilizada para testes e para avaliação. Esta poderá ser descarregada diretamente do site dedicado ao Edge e depois instalada. Também irá estar disponível via os gestores de pacotes nativos do Linux.

Claro que há mais algumas novidades dedicadas ao Edge, que a Microsoft revelou. A integração do leitor de PDFs será ainda maior e permitirá ao utilizador tirar notas e apontamentos neste browser. Esta novidade era esperada por muitos que querem assim ter acesso ao que a Microsoft preparou para o seu browser, independente da plataforma.