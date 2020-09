O Apple Watch Series 6 foi apresentado e com ele ficou também disponível o seu sistema operativo WatchOS 7. Contudo, apesar de terem surgido várias novidades, apareceram também algumas queixas. Segundo alguns relatos, muitos utilizadores queixam-se que estão a ter problemas com o GPS nesta versão.

Os problemas passam sobretudo pela incorreção de valores apresentados, falta informação na atividade monitorizada pelo GPS.

Chegada do watchOS 7 traz problemas

Desde que foi apresentado na semana passada que os utilizadores têm estado a usar a versão final o watchOS 7. Esta nova compilação traz muitas novidades, que vão naturalmente para além dos mostradores. Há uma app para monitorização do sono, uma app para alertar e monitorizar o ato de lavar as mãos e até há melhoria nos mapas.

É precisamente nesta última área que parecem agora estar a surgir problemas e queixas dos utilizadores. O registo dos dados GPS durante os exercícios parece não estar a ser o correto. Alguma atividade fica por registar tornando todo o exercício incongruente.

Dados do GPS não estão a ser registados

As queixas estão a surgir nos canais habituais e a ganhar um número de casos considerável. Para além dos normais registos no Reddit, há ainda uma thread grande nos próprios fóruns da Apple, onde os utilizadores registam as suas queixas.

Do que é relatado, e depois de todo o exercício feito, os utilizadores do Apple Watch apenas têm registado o ponto de início do exercício físico. Não existe mais nenhuma informação GPS guardada ou disponível. A informação apresentada aponta para que o problema esteja no watchOS 7.

Apple Watch perde assim uma função vital

Sabe-se que está a atingir todos os modelos do Apple Watch suportados pelo watchOS 7 e em várias apps que este smartwatch suporta. Por agora a Apple ainda não tem uma solução e nem o seu suporte parece poder ajudar os utilizadores. Há quem refira que alterar algumas definições de privacidade pode resolver o problema.

Sendo este um smartwatch com uma vertente muito grande para o fitness, é essencial a informação de GPS. A Apple deverá lançar uma atualização muito em breve, mas até lá todos os registos dos dados GPS do exercício físico simplesmente não existem ou não estão registados.