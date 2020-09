Google Pixel 5 divulgado na íntegra dias antes da apresentação oficial

O Pixel 5 da Google será apresentado no próximo dia 30 de setembro, mas até ao momento já muitos supostos pormenores do equipamento foram divulgados online.

Agora, a uma semana do evento oficial, a Internet ficou a conhecer na íntegra a imagem e as especificações desta aposta da empresa da gigante tecnológica.

No próximo dia 30 de setembro, a Google deverá apresentar oficialmente o seu próximo smartphone Pixel 5. Este será o sucessor da linha Pixel 4 e de acordo com o que já se conhece, mesmo que por portas e travessas, espera-se que a tecnológica apresente um equipamento potente.

Com base nalgumas informações que já foram divulgadas, o Pixel 5 será o topo de gama da marca e estará disponível nas cores verde e preto. Quanto ao preço estima-se que custe cerca de 630 euros. Também foram partilhadas algumas imagens reais do telefone, mas agora há mais novidades.

Pixel 5 tem tudo divulgado uma semana antes da apresentação oficial

O site WinFuture.de divulgou aquelas que diz serem as informações completas do Pixel 5, incluindo renderizações oficiais e características.

Mas contrariamente ao que antes havia sido mostrado, parece que afinal o telefone não se vai designar Pixel 5s, mas sim Pixel 5. No entanto há sempre a possibilidade de a Google lançar uma outra versão com esse nome. É aguardar para ver.

Em suma, tendo por base as características divulgadas, então estamos perante um potente telefone de gama média superior.

As informações indicam que o Pixel 5 terá um ecrã de 6 polegadas Full HD, suporte para HDR e com uma perfuração no canto esquerdo para albergar a câmara frontal.

No interior, o smartphone será alimentado por um chip Snapdragon 765G, octa-core de 2,4 GHz e suporte à rede 5G (sub-6 Ghz). Trará uma memória RAM de 8 GB e 128 GB de armazenamento interno, e ainda o módulo de segurança Titan M.

A bateria terá uma capacidade de 4.080 mAh com suporte para carregamento rápido de 18 W.

Um conjunto de câmaras que faz valer a pena

A Google parece ter investido ao nível das câmaras, apostando na estabilização ótica e auto foco dual-pixel. O Pixel 5 terá duas câmaras traseiras, a principal de 12 MP da Sony com abertura f/1.7 e outro sensor ultra-angular de 16 MP até 107º com abertura f/2.2. É possível gravar vídeos em 4K a 60 fps ou 1080p até 240 fps.

Já na parte frontal encontramos uma câmara de 8 MP, com abertura f/2.0 e possibilidade de gravação de vídeo em 1080p a 30 fps.

O smartphone deverá pesar apenas 151 gramas e apresentar-se com 8 mm de espessura. De acordo com o leak, o equipamento deverá chegar à Europa a um preço de 630 euros.

Características completas do Pixel 5

Ecrã: OLED de 6,0 polegadas com resolução Full HD (2340 x 1080 pixels)

OLED de 6,0 polegadas com resolução Full HD (2340 x 1080 pixels) Chip: Snapdragon 765G octa-core @ 2,4 GHz

Snapdragon 765G octa-core @ 2,4 GHz RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento Interno : 128 GB

: 128 GB Câmara traseira : 12 MP (f/1.7, wide) + 16 MP (f/2.2, ultra-wide)

: 12 MP (f/1.7, wide) + 16 MP (f/2.2, ultra-wide) Câmara frontal : 8 MP (f/2.0)

: 8 MP (f/2.0) Peso: 151 gramas

151 gramas Bateria: 4.080 mAh com carregador de 18 W

4.080 mAh com carregador de 18 W Extras: 5G, Bluetooth 5.0, leitor de impressão digital traseiro, NFC

5G, Bluetooth 5.0, leitor de impressão digital traseiro, NFC Cores: verde e preto

verde e preto Sistema Operativo: Android 11

Este poderá ser, assim, o retrato fiel daquilo que a Google estará prestes a apresentar. Mas no dia 30 cá estaremos para acompanhar e divulgar todas as novidades oficiais do Pixel 5.