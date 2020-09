A Tesla é hoje uma referência no segmento de carros elétricos e semiautónomos. O preço que, até agora, é proibitivo para muitos poderá baixar drasticamente e ficar ao nível de um modelo de combustão graças à nova geração de baterias.

Esta foi uma das grandes novidades do evento drive-in que está a decorrer em direto.

Carros Tesla desde 25 mil dólares

A Tesla, pela voz do seu CEO, Elon Musk anunciou há minutos que o custo das células das suas baterias irão reduzir de forma drástica. Isto, irá resultar numa redução substancial do preço dos seus carros elétricos.

Elon Musk avança que um Tesla equipado com esta nova geração de baterias poderá ser vendido a partir de 25.000 dólares.

Nova geração de baterias Tesla

As novas células de baterias “tabless”, serão fabricadas com materiais diferentes, sendo o preço por quilowatt-hora reduzido para metade. Assim, um carro elétrico poderá chegar à faixa de preços aproximada de um carro com motor de combustão.

De referir que o preço por quilowatt-hora (kWh) é a unidade de energia usada com mais frequência para medir a capacidade das baterias em veículos elétricos modernos.

Na última década, estes preços sofreram uma redução substancial. Por exemplo, em 2010, o custo era de $1.100 / kWh. Em 2019, o preço registado era de $156 / kWh. Trata-se, portanto de uma redução de cerca 87%.

Embora haja uma previsão feita por especialistas que indica que o preço será de $100 / kWh em 2023, Elon Musk refere que a Tesla iniciará um processo de redução de preço em três anos, sem, no entanto, avançar valores.

O preço das baterias

As baterias, atualmente, têm um custo que varia entre os $10.000 e os $12.000, dependendo, claro, da sua capacidade. Portanto, o que a Tesla pretende é que este preço baixe para menos de $6.000, o que colocaria o custo da célula abaixo de $100 / kWh referidos para daqui a três anos.

A verdade é que o preço médio destes veículos elétricos têm caído substancialmente. Por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, em 2018 o preço médio era de 64,3 mil dólares, em 2019 baixou mais de 13%, para 55,6 mil dólares. Ainda assim, estes são valores relativamente altos, quando comparados com os carros a gasóleo, que têm um preço médio de 36,6 mil dólares.

Assista ao evento: